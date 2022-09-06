Глава Ryanair зробив прогноз і попередив про шокове зростання цін в авіації

Шокові стрибки цін на енергоносії та загальносвітова рецесія затримають відновлення після COVID-19 цієї зими та протягом наступного року, попередив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі. Незважаючи на це, Ryanair «рухатиметься вперед, використовуючи свій ексклюзив».

Минулого тижня Ryanair оприлюднила свій розширений зимовий розклад. Виконавчий директор авіакомпанії О’Лірі попереджає, що інфляція у споживчому сегменті — це «ніщо порівняно з шоковими цінами на енергоносії цієї зими».

Ті, хто не турбуються про рецесію, що насувається, і енергетичну кризу — божевільні. Проте люди не перестануть літати.

«Багато людей доводиться літати по роботі, добиратися на весілля чи похорон, а в умовах рецесії всі стають набагато чутливішими до цін. Напевно, загальна кількість мандрівників знизиться, але ті, хто залишаться, безперечно, звернуться до перевізника з найнижчим тарифом, а це ми. Питання не в тому, чи зможуть люди дозволити собі літати, а в тому, чи можуть люди дозволити собі літати з British Airways чи Lufthansa?», – зробив висновок О’Лірі.

«Ринок загалом відчуватиме труднощі. Комерційна авіація у 2023 та 2024 роках, на жаль, не повернеться до рівнів, які існували до пандемії. Рецесія значно послабить та загальмує загальне відновлення пасажиропотоку. Повернення до нормальної роботи буде дуже повільним».

«Щоразу, коли настає рецесія, Ryanair зростає швидше. Це не перший такий рік для нас, уже четвертий чи п’ятий. Ми станемо сильнішими, як це було під час будь-якої іншої рецесії».

«Ми зростатимемо, оскільки є найбюджетнішою авіакомпанією, і у нас є принципово нові, економічні літаки Boeing 737 Max. Ми дуже добре застраховані від зростання цін на пальне, ми ще ефективніші — такий ринок для нас сприятливий».

Ryanair запустила свій найбільший в історії зимовий розклад, додавши до своєї мережі 21 новий маршрут із 21 британського аеропорту.

Взимку 2022/2023 року бюджетний перевізник запропонує 440 напрямків, включаючи нові «зимові» міста, такі як Астурія, Катанія, Клагенфурт, Лейпциг та Рованіємі у Лапландії.

З інших новинок зазначимо:

Ліверпуль – Рим;

Ньюкасл – Барселона та Корк;

Борнмут – Лансароте та Венеція;

Едінбург – Гренобль та Верона;

Манчестер – Клагенфурт, Підгориця та Турін;

та шість із Бірмінгема – Біллунд, Гренобль, Сантандер, Стокгольм, Тулуза та Венеція.