Ryanair скасовує тисячі рейсів у зимовому розкладі

Через проблеми з постачанням нових літаків Boeing авіакомпанія Ryanair була змушена внести зміни до планів зимових польотів.

Зараз авіакомпанія обіцяє, що зміни “поки” не матимуть масштабного характеру, повідомляє Reuters. У заяві Ryanair говориться, що в період з вересня до грудня компанія отримає 27 нових літаків. Однак їхнє виробництво на заводі в американському штаті Канзас зайняло більше часу, ніж очікувалося. Крім того, виникли проблеми зі службами ремонту та доставлення літаків.

У результаті авіакомпанії буде поставлено лише 14 літаків з 27. У зв’язку з періодом з кінця жовтня буде скасовано частину запланованих рейсів, пасажирів буде повідомлено електронною поштою найближчими днями, повідомила Ryanair.

“На даному етапі ми не віримо, що ці проблеми з доставлення вплинуть на нашу мету на цей рік, яка полягає в обслуговуванні 183,5 мільйона пасажирів”, – заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Він додав, що якщо труднощі з доставлення збережуться і в новому році, авіакомпанії, ймовірно, доведеться зменшити цільовий показник. Акції Ryanair учора впали на 1,4 відсотка.

В авіакомпанії заявили, що через ситуацію, що склалася, їм довелося скоротити кількість літаків на різних базах. Авіакомпанії Ryanair обіцяли поставити 57 нових літаків Boeing у період з вересня цього року до травня наступного року.