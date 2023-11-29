У літак із пасажирами на борту вдарила блискавка під час польоту

У літак відомої авіакомпанії Ryanair вдарила блискавка під час польоту.

Згідно з інформацією порталу The Aviation Herald, інцидент трапився 25 листопада на шляху до Пескара, Італія.

“Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс з Бухареста (Румунія) до Пескара (Італія), знаходився на підльоті до Пескара, коли в нього вдарила блискавка”, – наголошується в повідомленні порталу.

Незважаючи на те, що трапилося, літак благополучно приземлився в повітряній гавані італійського міста. На щастя, за даними ЗМІ, ніхто з пасажирів не постраждав.