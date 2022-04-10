Авіасполучення в Європі повертається до норми швидше, ніж очікувалося

Незважаючи на низку криз, авіаційна галузь продовжує позитивний розвиток. Після двох складних років, коли трафік різко скоротився, європейське небо знову наповнюється літаками.

У лютому знижений пасажиропотік європейської мережі аеропортів склав -39% порівняно з -45,7% у січні. Такими є дані, опубліковані ACI Europe.

“Покращення пасажиропотоку в лютому відобразило той факт, що штати почали послаблювати обмеження в міру того, як хвиля Омікрон спала як на місцевому рівні, так і щодо поїздок”, – заявив генеральний директор асоціації Олів’є Янковець.

У той час як волатильність нафти викликає побоювання різкого зростання цін на авіаперевезення, за даними Європейської організації з безпеки аеронавігації, очікується, що до кінця 2022 року перевезення повітряним транспортом досягнуть 92% рівня 2019 року, можливо навіть говорити про ренесанс.

2020 був одним з найгірших в історії галузі, з різким зменшенням кількості пасажирів (-60% порівняно з 2019 роком за даними IATA), 2021 був трохи кращим.

Судячи з останньої статистики Eurocontrol (Європейська організація з безпеки аеронавігації), зневіра, що панувала в авіаційній галузі, схоже, розсіялася. За даними Європейської організації з безпеки аеронавігації, в 2022 році може бути зареєстровано 9,3 млн рейсів або 84% від пандемічного рівня.

«В останні кілька тижнів авіація продовжувала відновлюватися, і спостерігається стійке зростання з 68% у січні до 79% на початку квітня порівняно з рівнем 2019 року, навіть з урахуванням впливу на маршрути та ціни на пальне, пов’язані з військовим конфліктом в Україні», — говорить Імонн Бреннан, генеральний директор Eurocontrol.

Останні сценарії влади, що ґрунтуються на статистиці за квітень-грудень 2022 року, досить оптимістичні. Вони прогнозують стійке зростання з квітня до літнього піку, досягнувши 89% трафіку 2019 року до серпня у нашому базовому сценарії, при цьому цей рівень повільно зростатиме і до кінця року становитиме 92%.

Хоча дехто пророкував повернення до нормальної роботи не раніше 2024 року, не виключено, що аеропорти матимуть стільки ж літаків, скільки і 2019 року, вже… наступного року.

Через зміну стратегії в Європі щодо боротьби з епідемією подорожі стають простішими з полегшеними протоколами, як, наприклад, в Індонезії чи Таїланді.

«Авіакомпанії збільшують пропускну спроможність, а деякі вже перевищують свої пандемічні рівні. Цілком можливо досягти 90% або більше трафіку 2019 року в пікові літні періоди, і ми очікуємо, що місця відпочинку та деякі інші маршрути перевищать рівні 2019 року», – продовжив менеджер.

Однак зростання пасажиропотоку може бути уповільнене підвищенням цін на нафту, що підштовхне компанії до скасування маршрутів через нижчу рентабельність або залежно від кількості пасажирів. Але це не все. Існує також соціальна напруга, пов’язана з нестачею персоналу в деяких частинах сектора, особливо в аеропортах.

Крім того, війна в Україні вплине на час відльоту європейців, а також на маршрути літаків. Таким чином, відновлення може виявитися більш тендітним, ніж здається на перший погляд.