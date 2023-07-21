Туристи були шоковані, коли американський солдат із екскурсійної групи рвонув у бік Північної Кореї та зник

Несподівану втечу здійснив американський турист на кордоні між Південною та Північною Кореєю. Інцидент стався 18 липня, коли група мандрівників стояла біля прикордонної станції у Пханмунджомі у демілітаризованій зоні. Очевидці не очікували на «кіношний» розвиток подій і з подивом спостерігали за тим, що відбувається. Про подію очима мандрівників розповіла американська агенція AP.

Мандрівники, включаючи Сару Леслі та її батька з Нової Зеландії, у складі екскурсійної групи вирушила з Сеула (Південна Корея) в унікальну зону, яка називається демілітаризованою і розділяє дві Кореї. Тур включав відвідування Спільної зони безпеки у селі Пханмунджом, що дозволяло мандрівникам ступити на північнокорейську землю всередині однієї з будівель, щоправда, під контролем спостерігачів. Мандрівникам потрібно було пред’явити паспорт та заздалегідь отримати дозвіл.

Незабаром на їхніх очах події почали розгортатися динамічно та непередбачено. «Оживив» екскурсію рядовий Тревіс Кінг, 23-річний кавалерійський розвідник 1-ї бронетанкової дивізії, який був серед групи з 43 туристів, які приїхали в демілітаризовану зону. Майже два місяці він провів у південнокорейській в’язниці за напад і лише 10 липня вийшов на волю. Як зазначило видання, йому слід було вирушити додому до Техасу (США), але натомість під кінець екскурсії він вирішив втекти до найзакритішої країни світу — Північної Кореї. Американець був одягнений недбало і здавався звичайним мандрівником у джинсах та футболці. Він купив шапку DMZ у сувенірному магазині, не спілкувався з рештою учасників туру та тримався відсторонено.

Як тільки група тільки вийшла з будівлі і збиралася, щоб сфотографуватися, вони побачили Кінга, який біжить дуже швидко. «Спочатку я припустила, що його приятель знімав його заради дурного розіграшу TikTok. Але потім я почула, як один із солдатів крикнув: «Хапайте його». – Розповіла очевидиця події. За її словами, команду вигукнув американський солдат — один із групи, яка патрулює район разом із південнокорейськими військами.

Але солдати не мали часу відреагувати. Кінг пробіг близько 10 метрів вузьким проходом між характерними синіми будівлями і перетнув кордон, а потім зник з поля зору. Все закінчилося за кілька секунд. При цьому свідок пригоди повідомила, що не бачила жодних людей на північнокорейській стороні. “Туристичній групі раніше повідомили, що північнокорейці залягли на дно з моменту початку пандемії COVID-19”, – пояснило видання.

За словами мандрівниці, після того, як Кінг втік, солдати загнали всіх туристів у будівлю, а потім відвели до інформаційного центру для надання свідчень. «Люди не могли до кінця повірити у те, що сталося. Багато хто був справді шокований. Як тільки ми сіли в автобус і вийшли звідти, ми всі дивилися один на одного, — згадала вона і визнала, що їй було важко зрозуміти, що могло спонукати американця вирушити до Північної Кореї. — «Я просто ніколи не думала, що хтось колись захоче це зробити».