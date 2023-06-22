Зріст мінус 110: авіакомпанія встановила для стюардес максимальну вагу

Китайська авіакомпанія Hainan Airlines встановила для стюардес максимальну вагу, за перевищення якої почнуть усувати від роботи. Розрахунок здійснюватиметься за формулою зріст в сантиметрах мінус 110, повідомляє видання Global Times.

Нову вимогу до ваги стюардес додано на початку червня 2023 року до керівництва авіакомпанії з перевірки професійного зовнішнього вигляду членів екіпажу. Тих, чия вага на 10% і більше перевищить максимальну, передбачену формулою, негайно усунуть від польотів. У разі перевищення на 5% стюардес чекає додаткове зважування через місяць, протягом якого за ними суворо спостерігатимуть.

Керівництво Hainan Airlines вважає, що контроль ваги стюардес необхідний для підтримки іміджу компанії. Для членів екіпажу складатимуться плани схуднення, а медперсонал простежить за його виконанням.

Контроль ваги бортпровідників – безпрецедентне рішення для місцевої авіаційної галузі, яке викликало занепокоєння експертами з правових питань. Вони мають сумніви, що запровадження таких специфічних трудових зобов’язань без додаткових юридичних процедур можна назвати законним.