Тримачі доларових облігацій Evergrande не отримали процентні виплати – ЗМІ

Міжнародні інвестори, які є власниками доларових облігацій китайського забудовника China Evergrande Group, ще не отримали процентні виплати, що очікувалися в четвер. Компанія повинна була повернути інвесторам 83,5 млн доларів у вигляді купонних платежів 23 вересня.

Західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела повідомляють, що власники облігацій станом на ранок п’ятниці в Гонконзі не отримали належні їм виплати. Забудовник може здійснити виплати пізніше: в розпорядженні компанії є 30-денний період відстрочки перед тим, як буде оголошено дефолт, який стане найбільшим в історії для азіатських компаній, пише газета The Wall Street Journal. При цьому ще в червні Evergrande стверджувала, що ніколи не пропускала дату виплати відсотків по облігаціях з моменту заснування в 1996 році.

Китайський уряд звернулося до регіональної влади, закликавши їх підготуватися до потенційних економічних і соціальних наслідків в разі краху Evergrande, повідомила WSJ. Це говорить про те, що Пекін не прагне надати фінансову допомогу забудовнику, але хоче уникнути соціальної нестабільності і проблем для тих громадян, яких може торкнутися банкрутство компанії.

Evergrande опинилася на межі дефолту після декількох років бурхливого зростання і активні запозичення. Зниження продажів, а також дії Пекіна зі стримування підйому китайського ринку житла сприяли тому, що компанія опинилася в кризовій ситуації. На кінець червня її заборгованість становила 304 млрд доларів. З початку поточного року акції Evergrande, що торгуються в Гонконгу, подешевшали більш ніж на 82%. У четвер папери компанії підскочили в ціні на 16,7% завдяки тому, що найбільший підрозділ Evergrande – Hengda Real Estate Group Co. – заявило про виплату відсотків за облігаціями в юанях.

Тим часом в п’ятницю акції Evergrande знову демонструють зниження, опускаючись на 13,5%. Напруження ситуації навколо боргових проблем Evergrande чинить серйозний вплив не тільки на китайські фондові ринки, а й на глобальні. Це пов’язано головним чином з тим, що, якщо компанія не зможе здійснити процентні виплати, іноземні власники облігацій Evergrande зазнають втрат. Це підніме питання про їх фінансової спроможності та може призвести до того, що вони почнуть продавати інші свої активи для залучення коштів. В результаті підвищиться пропозицію, що позначиться на динаміці, здавалося б, незв’язаних ринків.