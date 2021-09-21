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Економіка

Стали відомі причини різкого падіння курсу біткоїна

Криптовалюта дешевшає на тлі розпродажу на світових ринках

Панасюк Олексій

Курс біткоїна знижується на тлі хвилі розпродажів на фінансових ринках через побоювання з приводу зростаючих проблем китайського забудовника China Evergrande Group. За останні 24 години вартість біткоїна знизилася майже на 8% і до 22:33 на coinmarketcap.com становила 43 982,94 долара.

Тим часом з початку року біткоїн подорожчав майже на 50%.

Боргові проблеми Evergrande викликають все більше побоювань у інвесторів, і це штовхає вниз світові фінансові ринки. У четвер Evergrande чекають процентні виплати за двома випусками облігацій, що стане ключовим тестом для фінансового становища компанії. Минулого тижня Evergrande повідомила про серйозні проблеми з ліквідністю і залученні консультантів для реструктуризації боргу.

Забудовник затримує виплати банківських кредитів, а також платежі постачальникам і інвесторам, а у вихідні стало відомо, що він почав погашати борги перед власниками інвестпродуктів нерухомістю.

Трейдери бачать високу ймовірність дефолту Evergrande, і окремі облігації компанії вже торгуються нижче 30% від свого номіналу.

Сумніви інвесторів в тому, що Evergrande зможе платити по боргах, також штовхають вниз світові фондові ринки і ціни на нафту.

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