Через дефолт China Evergrande Group обвалився крипторинок

Останні сім днів стали шоковими практично для всіх фінансових ринків, крипторинок не став винятком. Виною всьому експерти назвали одну з найбільших будівельних компаній Китаю, а точніше її можливий дефолт за борговими зобов’язаннями.

China Evergrande Group накопичила борг в $ 309 млрд. 20 вересня будівельний гігант повідомив про можливу реструктуризацію виплат, згідно із законом у компанії є 30 днів для переговорів з інвесторами. Рейтингове агентство S & P заявило, що уряд Китаю не має наміру рятувати Evergrande при погіршенні ситуації. Ці заяви і викликали хаос на фінансових ринках. І така реакція цілком закономірна. Це фантомні болі від кризи 2008 року: інвестори побоюються, що проблеми гігантського забудовника позначаться на ринку нерухомості, тому «дмуть на молоко» і виходять з відкритих позицій.

Експерти аналітичного агентства Glassnode проаналізували криптовалютний ринок і заявили, що біткоїн почали продавати навіть деякі затяті довгострокові власники. Однак аналітики відзначили, що цінова реакція і дані про переміщення коштів в блокчейні свідчать, в цілому, про стійку реакції. З таким висновком погоджується і глава SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі. Він вважає, що біткоїну судилося стати глобальною резервною валютою. Фінансист закликає всіх супротивників криптовалюти докладніше вивчити технології, на яких вони базуються, щоб більш точно визначити для себе чому вони не хочуть володіти цифровими активами. «Так, біткоїн волатильний, але це лише тому, що знаходиться на дуже ранній стадії прийняття. У акцій Amazon була така ж волатильна крива 24 роки тому. Але якби ви інвестували $ 10 000 в акції Amazon на IPO, то сьогодні отримали б $ 21 млн», – сказав Ентоні Скарамуччі. До речі, побачити перші кроки «цифрового золота» в якості резервної валюти на офіційному рівні скоро можна буде на прикладі Сальвадора. Президент цієї країни відзвітував, що уряд закупив ще 150 монет BTC на тлі минулого обвалу ринку.

За підсумками звітного семиденного періоду загальна капіталізація кріптовалютного ринку продемонструвала істотне просідання. На вечір середи, 22 вересня 2021 року вона зафіксувалася істотно нижче позначки $ 2 трлн, склавши $ 1,82 трлн, що на 13,7% менше результату кінця минулого тижня.

1. Bitcoin (BTC).

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість «першої криптовалюти» опустилася до позначки $ 41994. За підсумками минулого семиденного періоду ринкова капіталізація “цифрового золота” опустилася $ 107 млрд, склавши $ 789 млрд. Частка «першої криптовалюти» в загальній ринкової капіталізації при цьому виросла на 0,8 процентних пункта і на кінець минулого звітного періоду склала 42,5%.

2. Ethereum (ETH).

«Ефір» переоцінений. До такої думки дійшов аналітичний відділ JPMorgan. За словами експерта Ніколаса Панагірцоглу, справедлива ціна на Ethereum, розрахована на основі мережевої активності, становить не більше $ 1500. Фахівці вважають, що ціна другої за капіталізацією криптовалюти набагато менш приваблива, ніж передбачається при розгляді ринкової вартості ETH. Експерти також відзначають, що зростаюча конкуренція з боку таких проектів як Solana і Cordano не знаходить відображення у формуванні вартості Ethereum. «Ми бачимо хешрейт і кількість унікальних адресів в мережі блокчейн і намагаємося оцінити цінність Ethereum. Ми щосили намагаємося підняти оціночну вартість активу вище $ 1500», – додав стратег JPMorgan

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість «цифрової нафти» склала $ 2901. За підсумками минулих семи днів вартість активу впала на 15,72%. Частка Ethereum (ETH) в загальній капіталізації кріптовалютного ринку за цей час знизилася на 0,33 процентних пункту і склала 18,37%.

3. Cordano (ADA).

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість Cordano (ADA) склала $ 2,1. Вартість даного цифрового активу за минулі сім днів втратила 14,63%, а його частка в загальній капіталізації кріптовалютного ринку склала 3,59%.

4. Binance Coin (BNB).

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість BNB склала $ 357,7. За підсумками минулого семиденного періоду вартість даної криптовалюти втратила 16,79%. Частка Binance Coin (BNB) в загальній капіталізації кріптовалютного ринку збільшилася, склавши 3,25%.

5. Ripple (XRP).

Журналісти Fox повідомили про те, що з’ясували причину такої пильної уваги SEC до XRP, а не, наприклад, до Ethereum. Кореспондент телеканалу Чарльз Гаспіано заявив, що SEC відмовився від ідеї домагатися визнання «ефіру» цінним папером через його повністю побудованоий блокчейн інфраструктури. Саме цей факт став вирішальним при віднесенні ETH до категорії товарів, на відміну від XRP, природу якого SEC розглядає як незареєстрований цінний папір. Крім того Комісія з цінних паперів і бірж США акцентувала увагу на тому, що токен XRP цілком і повністю використовується для фінансування операційної діяльності Фінтех-компанії Ripple. Авторитетний технічний аналітик і керівник Factor LLC Пітер Брандт поділився думкою, що повністю згоден з SEC і вважає XRP цінним папером. «Особисто я вважаю XRP цінним папером, проте це жодним чином не завадить мені володіти їй при сприятливих обставинах», – написав він.

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість Ripple (XRP) склала $ 0,92. Падіння вартості за підсумками тижня склав 16,36%. Частка Ripple (XRP) в загальній капіталізації кріптовалютного ринку при цьому знизилася на 0,27 процентних пункту і склала 2,35%.

6. Solana (SOL).

Збій в тестовому блокчейні Solana, який призвів до різкого падіння вартості цифрового активу тиждень тому, був всебічно розслідуваний розробниками проекту. 21 сентбяря була опублікована попередня версія звіту. Фахівці повідомили, що причина, яка практично паралізувала роботу тестової мережі, стала цілеспрямована DoS-атака. Завантаження мережі безперервними хаотичними транзакціями привела до її переповнення і банально підвісила. Розробники пообіцяли опублікувати повну версію звіту з пропозиціями щодо недопущення повторення подібних ситуацій у жовтні.

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість SOL склала $ 128,59. За підсумками минулого семиденного періоду вартість даної криптовалюта обрушилася на значні 17,57%. При цьому частка Solana (SOL) в загальній капіталізації кріптовалютного ринку склала 2,09%.

7. Polkadot (DOT).

На вечір середи, 22 вересня 2021 року вартість криптовалюта Polkadot, яка змогла відтіснити в рейтингу капіталізації Dogecoin, склала $ 28,16. За підсумками минулого семиденного періоду вартість даної криптовалюта впала на 28,16%. Частка Polkadot (DOT) в загальній капіталізації кріптовалютного ринку склала 1,5%.