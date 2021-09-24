China Evergrande Group не выплатили обещанных денег инвесторам

Международные инвесторы, являющиеся держателями долларовых облигаций китайского застройщика China Evergrande Group, еще не получили процентные выплаты, ожидавшиеся в четверг. Компания должна была вернуть инвесторам 83,5 млн долларов в виде купонных платежей 23 сентября.

Западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что держатели облигаций по состоянию на утро пятницы в Гонконге не получили положенные им выплаты. Застройщик может осуществить выплаты позднее: в распоряжении компании есть 30-дневный период отсрочки перед тем, как будет объявлен дефолт, который станет крупнейшим в истории для азиатских компаний, пишет газета The Wall Street Journal. При этом еще в июне Evergrande утверждала, что никогда не пропускала дату выплаты процентов по облигациям с момента основания в 1996 году.

Китайское правительство обратилось к региональным властям, призвав их подготовиться к потенциальным экономическим и социальным последствиям в случае краха Evergrande, сообщила WSJ. Это говорит о том, что Пекин не стремится предоставить финансовую помощь застройщику, но хочет избежать социальной нестабильности и проблем для тех граждан, которых может затронуть банкротство компании.

Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня ее задолженность составляла 304 млрд долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%. В четверг бумаги компании подскочили в цене на 16,7% благодаря тому, что крупнейшее подразделение Evergrande — Hengda Real Estate Group Co. — заявило о выплате процентов по облигациям в юанях.

Между тем в пятницу акции Evergrande вновь демонстрируют снижение, опускаясь на 13,5%. Накал ситуации вокруг долговых проблем Evergrande оказывает серьезное влияние не только на китайские фондовые рынки, но и на глобальные. Это связано главным образом с тем, что, если компания не сможет осуществить процентные выплаты, иностранные держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств. В результате повысится предложение, что скажется на динамике, казалось бы, несвязанных рынков.