Кризи немає: China Evergrande буде своєчасно виплачувати відсотки по облігаціях

Основний підрозділ China Evergrande Group (3333.HK) заявило в середу, що зробить виплату відсотків по облігаціях 23 вересня після приватних переговорів з власниками облігацій, оскільки глобальні інвестори стурбовані можливим дефолтом китайського девелопера №2 – повідомляє Reuters.com.

У заявці на обмін в Шеньчжені компанія Hengda Real Estate Group Co Ltd заявила, що в четвер зробить виплату по відсоткам за свою облігацію на 5,8% у вересні 2025 року, що торгується в Шеньчжені.

Компанія не розкрила подробиць свого плану виплати відсотків, зазначивши лише, що облігація «вже врегульована шляхом приватних переговорів».

За даними Refinitiv, відсотковий дохід компанії становить 232 мільйони юанів (35,88 мільйона доларів).

Evergrande також повинна виплатити відсотки на суму 83,53 мільйона доларів за офшорні доларові облігації в четвер. У заявці на обмін в Шеньчжені про офшорні облігації не згадувалося.

(1 долар США = 6,4655 китайських юанів)