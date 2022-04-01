Китай повідомив ЄС: Ми підемо своїм шляхом щодо України

Прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив у п’ятницю європейським лідерам, що Пекін шукатиме миру в Україні “своїм шляхом” після того, як Брюссель наполіг на запевненнях у тому, що Китай не постачатиме Росії зброю або допомагатиме їй обходити західні санкції, повідомляє Reuters .

Лі говорив з головами Європейської комісії та Європейської ради Урсулою фон дер Ляйєн та Шарлем Мішелем, а також з Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем протягом майже двох годин по відеозв’язку на першому саміті ЄС-Китай за два роки.

Прем’єр-міністр заявив лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру, заохочував переговори і готовий продовжувати грати конструктивну роль у міжнародному співтоваристві, повідомляє китайське державне телебачення.

Представники ЄС, близькі до підготовки до саміту, заявили, що будь-яка допомога Росії завдасть шкоди міжнародній репутації Китаю та поставить під загрозу відносини з його найбільшими торговими партнерами, Європою та США.

Представник ЄС заявив у п’ятницю, що позиція Китаю щодо Росії є «питанням на мільйон доларів», тоді як інший представник заявив, що понад чверть світової торгівлі Китаю припадає на блок і Сполучені Штати минулого року порівняно з 2,4 % на Росію.

«Ми продовжуємо цю війну чи працюємо разом, щоб покласти край цій війні?» Це головне питання для саміту», – сказав чиновник.

Сам Китай побоюється, що європейські країни приймають жорсткішу зовнішню політику США і закликав ЄС «виключити втручання ззовні» у свої відносини з Китаєм.

Голова КНР Сі Цзіньпін, який в п’ятницю взяв участь в окремій віртуальній зустрічі з двома лідерами ЄС, висловив сподівання, що Європейський Союз зможе сформувати свою точку зору на Китай «незалежно», повідомило державне телебачення CCTV.

Британське агентство нагадує, що відносини між Брюсселем та Пекіном були натягнуті ще до війни в Україні.

ЄС різко перейшов від м’якої дипломатичної мови у 2019 році до того, щоб називати Китай системним суперником, але бачить у ньому потенційного партнера у боротьбі зі зміною клімату і пандемією.

Наприкінці 2020 року Брюссель та Пекін підписали інвестиційну угоду, покликану зняти деякі побоювання ЄС щодо взаємного доступу до ринків. Однак тепер його заблоковано після того, як санкції Брюсселя проти китайських чиновників за ймовірні порушення прав людини в регіоні Сіньцзян змусили Пекін внести до чорного списку фізичних та юридичних осіб ЄС.

Китай також відтоді припинив імпорт із Литви після того, як прибалтійська держава ЄС дозволила Тайваню відкрити де-факто посольство у своїй столиці, що розлютило Пекін, який вважає острів своєю територією.