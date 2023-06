Авіакомпанія звільнила стюардес, які знущалися з пасажирів через незнання англійської мови

Під час перельоту стюардеси Cathay Pacific висміяли пасажирів, які не розмовляють англійською. Після внутрішнього розслідування авіакомпанія звільнила бортпровідниць.

Гонконзька авіакомпанія Cathay Pacific звільнила трьох стюардес після того, як їх звинуватили в глузуваннях з англійської мови пасажирів літака.

Пасажир, який летів з китайського Ченду до Гонконгу, звинуватив бортпровідників у дискримінації людей, які не розмовляють англійською, повідомляє Reuters. Приводом стало прохання пасажирів видати їм ковдри. Замість англійського слова “blanket” (ковдра) пасажири сказали “carpet” (килим). Неправильне слово викликало сміх у стюардес, що обслуговують рейс.

Attendants of Cathay Pacific Airlines triggered anger among Chinese netizens for discriminating non-English speakers. An audio revealed chats of flight attendants making fun of some passengers, “If you cannot say blanket in English, you can not have it.” @cathaypacific pic.twitter.com/IScvnXBdMu

— The Tide (@TideNewsZJ) May 23, 2023