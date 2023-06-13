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Авіакомпанія звільнила стюардес, які знущалися з пасажирів через незнання англійської мови

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія звільнила стюардес, які знущалися з пасажирів через незнання англійської мови

Під час перельоту стюардеси Cathay Pacific висміяли пасажирів, які не розмовляють англійською. Після внутрішнього розслідування авіакомпанія звільнила бортпровідниць.

Гонконзька авіакомпанія Cathay Pacific звільнила трьох стюардес після того, як їх звинуватили в глузуваннях з англійської мови пасажирів літака.

Пасажир, який летів з китайського Ченду до Гонконгу, звинуватив бортпровідників у дискримінації людей, які не розмовляють англійською, повідомляє Reuters. Приводом стало прохання пасажирів видати їм ковдри. Замість англійського слова “blanket” (ковдра) пасажири сказали “carpet” (килим). Неправильне слово викликало сміх у стюардес, що обслуговують рейс.

На аудіозаписі, поширеному у соціальних мережах, чути, як стюардеси кажуть: „Ви отримаєте ковдру, якщо зможете сказати це слово англійською. Килим лежить на підлозі, можете їм сховатися“.

Виконавчий директор Cathay Pacific Рональд Лам заявив: „Відповідно до політики компанії ми перервали робочі відносини з трьома стюардесами, про які йдеться в аудіозаписі“.

“Я хотів би ще раз щиро вибачитися перед клієнтом та іншими пасажирами за інцидент”, – сказав Лам. Він додав, що очолює робочу групу, яка перевіряє якість послуг. “Ми сприймаємо це як цінний урок і прагнемо надати нашим клієнтам гарне обслуговування під час подорожей”, – додав він.

Інцидент викликав обурення у державних ЗМІ Китаю. За повідомленням Reuters, газета People’s Daily звинуватила авіакомпанію в поклонінні англійській мові та зневажливому ставленню до китайської мови.

@cathaypacific 我英语还不错，可以让你们的空姐跪着给我服务么？
My English is quite good, can I have flight attendants of @cathaypacific kneel для мене?

— 公评⁸ (@shpgm888) May 25, 2023

Гонконг – особливий адміністративний район Китаю. Англійська, як і раніше, є офіційною мовою поряд з китайською.

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