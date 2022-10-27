Катар зняв усі обмеження для туристів перед проведенням чемпіонату з футболу

Один із головних конкурентів ОАЕ у Перській затоці – Катар – планує скасувати для туристів усі жорсткі ковидні правила перед проведенням чемпіонату з футболу. Згідно з заявою Міністерства охорони здоров’я країни, з наступного вівторка — тобто з початку листопада — скасовуються вимоги до мешканців країни та туристів про проходження обов’язково ПЛР-тесту або експрес-тесту перед прибуттям до Катару. Раніше це була обов’язкова вимога.

Також планується скасувати і додаток Ehteraz — аналог QR-коду, який на даний час усі мешканці Катару повинні мати на своїх телефонах, щоб отримати можливість увійти до будь-якого закритого громадського місця, такого як поїзди метро чи торгові центри. З вівторка воно буде необхідно виключно в медичних центрах, у всіх інших місцях «у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності» вимога буде знята.

Однак нагадаємо, що простому туристу потрапити до Катару найближчим часом буде непросто. Чемпіонат світу з футболу 2022 року Катар прийме з 20 листопада до 18 грудня, і він стане першою великою глобальною спортивною подією після спалаху пандемії Covid-19 у 2020 році. Однак «стороннім» вхід буде заборонено, в’їзд у Катар буде закрито для всіх іноземних туристів, які не мають карти «Haya» (аналогу картки вболівальника).