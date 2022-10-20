Катар поставить круїзні лайнери в якості готелів для Чемпіонату світу з футболу

Організатори Чемпіонату світу з футболу 2022 року, що пройде у Катарі, зафрахтували третє круїзне судно, щоб отримати додаткову тисячу готельних номерів для вболівальників на час проведення турніру. Турнір стартує 20 листопада.

За оцінками організаторів, 1,2 мільйона вболівальників прибудуть на ігри до Катару, що перевищить можливості номерного фонду Дохи приблизно на 31 000 номерів. Гостям пропонується досить широкий вибір житла на будь-який гаманець: бюджетні збірні будиночки на околиці міста, наметова «села вболівальників» на 1 800 місць на острові Кетайфан, кілька житлових комплексів та три круїзні лайнери, надані MSC Cruises.

Всього три судна законтрактовані для стоянки як плавучі готелі: MSC Opera, MSC World Europa і MSC Poesia. Вартість номеру під час ігор стартує з 550 доларів США за ніч, причому останній тиждень змагань ціни знижуються. Мінімальний термін проживання – дві ночі.

MSC Opera спущений на воду у 2004 році та здатний вмістити до 2700 осіб. У 2015 році судно зазнало великої реновації.

Зовсім недавно, у 2019 році, «Опера» потрапила до заголовків газет після зіткнення з пришвартованим річковим круїзним лайнером в історичному венеціанському каналі Джудекка. Інцидент стався з технічних причин – відключилося харчування у системі управління на капітанському містку. Внаслідок цього загинули люди. Капітана та інших членів екіпажу було визнано винними та засуджено до тюремного ув’язнення. Проте вони змогли домогтися заміни своїх вироків грошовими штрафами та продовжили роботу на судні.

Сусідні ОАЕ надають уболівальникам 115 000 готельних номерів, і вони швидко заповнюються тими, хто готовий літати щодня. Кількість коротких рейсів між Дубаєм та Дохою у дні чемпіонату різко зросте.