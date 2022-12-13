Футбольним уболівальникам у Катарі заборонили вживати алкоголь у традиційному одязі

Футбольним фанатам у Катарі заборонили пити пиво та інші алкогольні напої у традиційному одязі, а також з’являтися у ньому в барах, передає ДІП із посиланням на Express.co.uk.

Представник Верховного комітету Катару попередив, що туристи не повинні носити традиційний чоловічий одяг мусульманської країни в готелях та барах, де продається алкоголь. Згідно з катарськими правилами, носіння традиційного одягу в нічних клубах також заборонено.

У повідомленні йдеться, що вболівальникам дозволяється носити традиційний одяг усіх кольорів, крім білого.

У листопаді Міжнародна федерація футболу заборонила вболівальникам одягатися хрестоносцями на чемпіонаті світу у Катарі. Наголошувалося, що такі костюми в арабському контексті можуть бути образливими щодо мусульман.