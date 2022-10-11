Від Чемпіонату світу з футболу в Катарі найбільше виграють ОАЕ

Країною, яка демонструє найвищі показники на період Чемпіонату світу, є ОАЕ. Обсяг бронювань нині у 103 рази перевищує показники 2016 року.

Кількість бронювань авіаквитків до Катару з тридцяти однієї країни, що бере участь у фіналі Чемпіонату світу з футболу, та з ОАЕ, де під час турніру розміститься більшість уболівальників, нині в 10 разів перевищує рівень, який існував до пандемії. Йдеться про подані квитки до Катару на період з 14 листопада по 24 грудня.

Найбільш високі показники в період Чемпіонату світу демонструють ОАЕ з числом бронювань, що у 103 рази перевищує обсяг 2016 року! За Еміратами слідує Мексика, яка випереджає у 79 разів обсяг 2019 року. Далі — Аргентина — у 77 разів більше за допандемійні показники, Іспанія — у 53 рази та Японія — у 46 разів. Високі показники ОАЕ пояснюються нестачею житла у Катарі. Очікується, що багато вболівальників зупиняться в ОАЕ і літатимуть до Катару на один день, у дні матчів. В даний час на одноденні поїздки припадає 4% всіх прибуттів до Катару під час Чемпіонату світу з футболу, причому 85% з них – на рейсах з ОАЕ.

Незважаючи на чинну вимогу мати негативний тест для в’їзду до Катару, популярність турніру така, що за перші дев’ять місяців року в Інтернеті зафіксовано мільйони пошуків авіаквитків до Катару: по 12% — з ОАЕ та США, по 7% — з Іспанії та Індії, за 6% – з Великобританії та Німеччини.

Обсяг бронювань авіаквитків до країн Перської затоки під час змагань нині перевищує «нормальні» показники на 16%, а на початкових етапах навіть 61%. Аналіз показує, що багато відвідувачів Чемпіонату світу подорожують далі іншими напрямками в регіоні. Наприклад, кількість людей, які приїхали хоча б на дві ночі в Катарі і залишаються в сусідніх країнах ще як мінімум на дві ночі, у шістнадцять разів більше, ніж було до пандемії у 2019 році. Дубай на сьогоднішній день є найбільшим бенефіціаром цієї тенденції, на нього припадає 65% відвідин. Наступним за популярністю напрямом є Абу-Дабі (14%), за яким йдуть Джідда (8%), Маскат (6%) та Медіна (3%). Більшість цих «регіональних туристів» — із США, на частку яких припадає 26%. Канадців затримається 10%, британців – 9%, французів, мексиканців та іспанців – по 5%.

До Дубай з Дохи приїде найбільше жителів США – 32%; а ось в Абу-Дабі — австралійців, їхня частка 11%.