Всі розділи
ГоловнаКанадаЗолото на мільйони доларів викрали з аеропорту у Канаді
КанадаТуризм

Золото на мільйони доларів викрали з аеропорту у Канаді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Золото на мільйони доларів викрали з аеропорту у Канаді

Зі сховища в аеропорту Торонто (Канада) було викрадено золото на мільйони доларів, передає DW.

За словами інспектора регіональної поліції Стівена Дайвестейна, вантаж вартістю близько 15 мільйонів доларів зник після того, як його вивантажили з літака.

“Після прибуття цей цінний вантаж був вивезений із сховища незаконним шляхом”, – сказав Дуйвестейн, запевнивши, що це “рідкісний випадок”.

За інформацією канадських ЗМІ, викрадені золоті зливки є власністю великого банку – Toronto-Dominion Bank.

Правоохоронці вважають, що зухвалу крадіжку організували злочинні угруповання. Деякі видання стверджують, що в справі замішані співробітники однієї з авіакомпаній.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Індії мавпи вбили трирічну дівчинку, скинувши їй на голову камінь

Індія
За словами місцевих жителів, трирічна Девунурі Абхінав грала під...

Британська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та станціях

Велика Британія
За інформацією BBC, звернення опублікувала компанія Northern, яка керує...

Дурного туриста затиснуло між стін вулиці разом із автомобілем на популярному курорті Греції

Греція
Орендуючи машину в популярних туристичних містах, не особливо пристосованих...

Вдарив дівчину: у Японії шоковані вчинком туриста

Туризм
Французький турист вдарив дівчину в Японії і опинився в...

В Індії туристка врятувала чоловіка з пащі крокодила

Індія
Жінка в Індії врятувала життя свого чоловіка у боротьбі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму