Золото на мільйони доларів викрали з аеропорту у Канаді

Зі сховища в аеропорту Торонто (Канада) було викрадено золото на мільйони доларів, передає DW.

За словами інспектора регіональної поліції Стівена Дайвестейна, вантаж вартістю близько 15 мільйонів доларів зник після того, як його вивантажили з літака.

“Після прибуття цей цінний вантаж був вивезений із сховища незаконним шляхом”, – сказав Дуйвестейн, запевнивши, що це “рідкісний випадок”.

За інформацією канадських ЗМІ, викрадені золоті зливки є власністю великого банку – Toronto-Dominion Bank.

Правоохоронці вважають, що зухвалу крадіжку організували злочинні угруповання. Деякі видання стверджують, що в справі замішані співробітники однієї з авіакомпаній.