Всі розділи
ГоловнаГотеліУ Канаді туристи були шоковані, виявивши приховану камеру у ванній кімнаті орендованого...
ГотеліКанадаТуризм

У Канаді туристи були шоковані, виявивши приховану камеру у ванній кімнаті орендованого будинку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Канаді туристка та її друзі були шоковані, виявивши приховану камеру у ванній кімнаті готелю

У Канаді туристка та вісім її подруг зняли в оренду великий будинок, де у ванній кімнаті виявили приховану камеру. Шоковані дівчата звернулися до місцевої поліції.

Щоб відсвяткувати день народження, компанія дівчат орендувала на Airbnb велике житло у канадській провінції Британська Колумбія. Напередодні одна з них дивилася в інтернеті відео про маленькі камери, які люди ховають у різних місцях. Вона вирішила взяти телефон і висвітлити ліхтариком усю кімнату, включаючи розетки. Так туристка виявила у несправній розетці камеру, спрямовану на душ.

«Вона почала панікувати і розповіла про це кільком із нас. Спочатку ми не могли повірити в це, але потім, коли вона привела нас у ванну кімнату і показала свою знахідку, ми всі почали панікувати», – розповіла дівчина на ім’я Кеннеді.

Після виявлення камери подруги провели всю ніч разом у вітальні та зателефонували до поліції наступного ранку. Поліція обшукала будинок та знайшла камери, але власники сказали, що це не вони.

Представник поліції повідомив:

«Можу підтвердити, що поліція розслідує справу про те, як у будинку короткострокової оренди, за повідомленням, було виявлено камери. Оскільки розслідування продовжується, додаткової інформації на даний момент не буде».

Після повідомлення про інцидент в Airbnb дівчата отримали повне повернення коштів, обліковий запис господаря видалено з сайту. “Ми забороняємо приховані камери і розслідуємо це звинувачення”, – повідомив представник компанії.

Це не перший випадок, коли у знятому через Airbnb житло знаходять приховані камери. 2022 року пара туристів показувала, як знайшла приховану камеру в квартирі, а 2021 року вірусною була реклама, як знаходити заховані засоби стеження. Маленькі камери, які можуть бути встановлені в розетки або інші маленькі області, коштують лише 40 доларів чи навіть менше.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Європейський суд: Airbnb має надавати інформацію податковим органам

ЄС
Компанія Airbnb, що надає короткострокову оренду житла, повинна звітувати...

Туристка з Великобританії забронювала розкішне житло і виявила там екскременти

Велика Британія
Туристка із Великобританії вирушила на фестиваль мистецтв до Шотландії....

Airbnb заборонив деяким гостям бронювати житло на новорічні свята

Туризм
Один з найбільших у світі сервісів для короткострокового бронювання...

На Airbnb відновили програму безкоштовного житла українським біженцям у Європі: які умови

Туризм
Благодійний проект United4Ukraine разом із онлайн-сервісом з розміщення Airbnb...

Понад 40% європейських господарів ділять свої будинки з туристами для економії коштів

ЄС
Господарі європейських будинків вимушено стали хостесами і тепер ділять...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму