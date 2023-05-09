У Канаді туристи були шоковані, виявивши приховану камеру у ванній кімнаті орендованого будинку

У Канаді туристка та вісім її подруг зняли в оренду великий будинок, де у ванній кімнаті виявили приховану камеру. Шоковані дівчата звернулися до місцевої поліції.

Щоб відсвяткувати день народження, компанія дівчат орендувала на Airbnb велике житло у канадській провінції Британська Колумбія. Напередодні одна з них дивилася в інтернеті відео про маленькі камери, які люди ховають у різних місцях. Вона вирішила взяти телефон і висвітлити ліхтариком усю кімнату, включаючи розетки. Так туристка виявила у несправній розетці камеру, спрямовану на душ.

«Вона почала панікувати і розповіла про це кільком із нас. Спочатку ми не могли повірити в це, але потім, коли вона привела нас у ванну кімнату і показала свою знахідку, ми всі почали панікувати», – розповіла дівчина на ім’я Кеннеді.

Після виявлення камери подруги провели всю ніч разом у вітальні та зателефонували до поліції наступного ранку. Поліція обшукала будинок та знайшла камери, але власники сказали, що це не вони.

Представник поліції повідомив:

«Можу підтвердити, що поліція розслідує справу про те, як у будинку короткострокової оренди, за повідомленням, було виявлено камери. Оскільки розслідування продовжується, додаткової інформації на даний момент не буде».

Після повідомлення про інцидент в Airbnb дівчата отримали повне повернення коштів, обліковий запис господаря видалено з сайту. “Ми забороняємо приховані камери і розслідуємо це звинувачення”, – повідомив представник компанії.

Це не перший випадок, коли у знятому через Airbnb житло знаходять приховані камери. 2022 року пара туристів показувала, як знайшла приховану камеру в квартирі, а 2021 року вірусною була реклама, як знаходити заховані засоби стеження. Маленькі камери, які можуть бути встановлені в розетки або інші маленькі області, коштують лише 40 доларів чи навіть менше.