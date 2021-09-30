У Канаді молодим людям не рекомендується робити щеплення Moderna

Влада провінції Онтаріо, найбільш густонаселеного регіону Канади, радять молодим людям у віці від 18 до 24 років не використовувати вакцину проти коронавируса Moderna. Причина – можливе виникнення негативних наслідків для здоров’я.

«Це пов’язано з помітним збільшенням дуже рідкісних серцевих захворювань при перикардиті або міокардиті, після вакцинації Moderna у молодих людей у віці від 18 до 24 років в Онтаріо», – йдеться в заяві місцевих органів охорони здоров’я.

У ньому говориться, що після вакцинації Moderna ймовірність серцевих захворювань оцінюється в 1 з 5 000, а після вакцинації Pfizer – 1 із 28 000.

У зв’язку з цим влада рекомендує громадянам цієї вікової групи використовувати вакцини інших марок. Як повідомляє BGNES, обмежень на використання вакцини Moderna у людей інших вікових груп немає.