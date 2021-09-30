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В Канаде молодым людям не рекомендуется делать прививки Moderna

Глеб Парфененко
В Канаде молодым людям не рекомендуется делать прививки Moderna

Власти провинции Онтарио, самого густонаселенного региона Канады, советуют молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет не использовать вакцину против коронавируса Moderna. Причина — возможное возникновение негативных последствий для здоровья.

«Это связано с заметным увеличением очень редких сердечных заболеваний при перикардите или миокардите, после вакцинации Moderna у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в Онтарио», — говорится в заявлении местных органов здравоохранения.

В нем говорится, что после вакцинации Moderna вероятность сердечных заболеваний оценивается в 1 из 5000, а после вакцинации Pfizer — 1 из 28000.

В связи с этим власти рекомендуют гражданам этой возрастной группы использовать вакцины других марок. Как сообщает BGNES, ограничений на использование вакцины Moderna у людей других возрастных групп нет.

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