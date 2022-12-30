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ЙорданіяТуризм

Туристів масово евакуювали через затоплення в популярній пляжній країні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів масово евакуювали через затоплення в популярній пляжній країні

Сильна злива, що обрушилася на стародавнє скельне місто Петра в Йорданії, викликала масову евакуацію туристів. Природний катаклізм зняли на відео, ролик та подробиці публікує Daily Mail.

На кадрах видно, як паводкові води з довколишніх гір потужним потоком стікають рожево-червоною скельною породою. Найвідвідуваніша туристична пам’ятка популярної пляжної країни виявляється затопленою — в ущелині біля входу до храму Петри стоїть вода. Туристи поспіхом сідають на джипи та залишають місцевість.

В управлінні з розвитку та туризму Петри заявили, що уряд Йорданії евакуювало близько 1,7 тисячі туристів із міста через зливи.

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