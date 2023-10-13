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ІзраїльТуризмФінляндія

Війна надовго: перша велика авіакомпанія скасувала рейси до Ізраїлю одразу на півроку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Війна надовго: перша велика авіакомпанія скасувала рейси до Ізраїлю одразу на півроку

У турбізнесі знайшовся перший песиміст – це велика авіакомпанія, яка скасувала рейси до Ізраїлю не на кілька тижнів, а відразу на півроку, очевидно, вирішивши, що війна надовго. Цією компанією став фінський флагманський авіаперевізник Finnair, який вирішив призупинити польоти до Тель-Авіва до березня 2024 року.

У фінській пресі цитують заяву компанії про відміну рейсів, а також про те, що альтернативних рейсів мало, і вони, як правило, швидко заповнюються. У зв’язку з цим у Finnair рекомендують туристам звернутися до Міністерства закордонних справ Фінляндії, оскільки заявили про своє зобов’язання координувати свою евакуацію в Ізраїлі. Відомство має ухвалити рішення про можливі евакуаційні рейси та повідомити про них.

«Finnair працюватиме разом із міністерством та іншими чиновниками, коли це необхідно. Але в цій ситуації ми не літаємо до Тель-Авіва і не використовуємо повітряний простір Ізраїлю. Безпека завжди є нашим головним пріоритетом», – заявили в авіакомпанії.

При цьому рейси до Ізраїлю скасовуються масово — але поки що ніхто не заявляв такого довгого скасування. Серед авіакомпаній, які або скоротили, або зняли зовсім рейси в країну – Wizz Air, LOT Polish Airlines, Air India, Turkish Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Air, Emirates, Air France, KLM, Lufthansa і багато інших. інші.

Також Швейцарія, Норвегія та Естонія випустили для своїх громадян рекомендації уникати поїздок у ці райони. Зняли тури туди та німецькі туроператори.

При цьому за рахунок призупинення туризму в Ізраїль виграють інші напрями. Ціла когорта великих операторів проміняла Ізраїль на Туреччину — йдеться про круїзні компанії. У високий туристичний сезон плани на заходи до Ізраїлю мали багато затребуваних круїзних ліній, проте в результаті оператори MSC, NCL, Royal Caribbean та інших компаній перенаправили свої кораблі з Ізраїлю в альтернативні порти — і в першу чергу до Туреччини.

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