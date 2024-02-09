Європейська авіакомпанія проситиме пасажирів літака зважитися перед посадкою

Європейська авіакомпанія Finnair стане останньою компанією, яка попросить пасажирів зважитися перед посадкою для збору даних для розрахунку балансу літаків, передає Travel + Leisure.

За інформацією компанії, протягом лютого, квітня та травня авіакомпанія проситиме пасажирів стати на ваги з ручною поклажею. Збір даних проводитиметься добровільно в аеропорту Гельсінкі на вибраних європейських рейсах у рамках Шенгенської зони, а також на кількох міжконтинентальних рейсах, що вилітають із нешенгенської сторони.

Авіакомпанія вже проводила подібні дослідження у 2017 та 2018 роках.

Пасажири, які добровільно погодяться зважитися, залишаться анонімними, їхня вага не буде пов’язана з їхнім ім’ям або номером бронювання. І лише співробітник відділу обслуговування клієнтів зможе побачити загальну вагу. Хоча їхні імена не будуть використовуватися, добровольцям доведеться вказати свій вік, стать та клас квитка.

Після завершення дослідження дані будуть передані Фінському агентству транспорту та зв’язку.

Finnair – остання авіакомпанія, що зважує пасажирів. Минулого року подібні дослідження проводили Air New Zealand та Korean Air, які також просили мандрівників стати на ваги в рамках заходів безпеки.