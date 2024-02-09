Всі розділи
ГоловнаТуризмЄвропейська авіакомпанія проситиме пасажирів літака зважитися перед посадкою
ТуризмФінляндія

Європейська авіакомпанія проситиме пасажирів літака зважитися перед посадкою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Європейська авіакомпанія проситиме пасажирів літака зважитися перед посадкою
depositphotos.com

Європейська авіакомпанія Finnair стане останньою компанією, яка попросить пасажирів зважитися перед посадкою для збору даних для розрахунку балансу літаків, передає Travel + Leisure.

За інформацією компанії, протягом лютого, квітня та травня авіакомпанія проситиме пасажирів стати на ваги з ручною поклажею. Збір даних проводитиметься добровільно в аеропорту Гельсінкі на вибраних європейських рейсах у рамках Шенгенської зони, а також на кількох міжконтинентальних рейсах, що вилітають із нешенгенської сторони.

Авіакомпанія вже проводила подібні дослідження у 2017 та 2018 роках.

Пасажири, які добровільно погодяться зважитися, залишаться анонімними, їхня вага не буде пов’язана з їхнім ім’ям або номером бронювання. І лише співробітник відділу обслуговування клієнтів зможе побачити загальну вагу. Хоча їхні імена не будуть використовуватися, добровольцям доведеться вказати свій вік, стать та клас квитка.

Після завершення дослідження дані будуть передані Фінському агентству транспорту та зв’язку.

Finnair – остання авіакомпанія, що зважує пасажирів. Минулого року подібні дослідження проводили Air New Zealand та Korean Air, які також просили мандрівників стати на ваги в рамках заходів безпеки.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Європейська авіакомпанія скасовує понад півтисячі авіарейсів

Туризм
Найбільший фінський авіаперевізник Finnair скасує близько 550 рейсів на...

Стало відомо в яких країнах Європи найлегше отримати громадянство

ЄС
Канадське імміграційне агентство CanadaCIS опублікувало список країн у Європі,...

Франція перша серед країн ЄС видасть повністю цифрові шенгенські візи

ЄС
Франція стане першою країною ЄС, яка видасть цифрові шенгенські...

Експерти розповіли, як зміниться в’їзд до Болгарії та Румунії для туристів

Болгарія
Наприкінці 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення скасувати повітряний...

Країни Європи страждають від повеней

Нідерланди
Ряд європейських країн страждають від повеней, спричинених сильними дощами...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму