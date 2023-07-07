Міжнародний скандал: туристи зняли відео інструктажу стюардеси турецької авіакомпанії і потрапили у в’язницю

Міжнародний скандал між Туреччиною та Ізраїлем викликали туристи, які загриміли у в’язницю після прильоту до Стамбула. У чому звинуватили туристів? Виявляється, вони зняли відео інструктажу стюардеси турецької авіакомпанії та потрапили у в’язницю. При цьому, як додає ізраїльська преса, бортпровідниця звинуватила їх у сексуальних домаганнях. І навіть знайшла свідка.

Подробиці такі: скандал «заварився» на борту рейсу Pegasus Airlines до Стамбула. Група молодих ізраїльських чоловіків почала знімати стюардесу і сміялася з неї, коли вона брала участь у передпольотній демонстрації безпеки. Як розповіли родичі заарештованих, стюардеса підійшла до них та попросила видалити відео. Вони це зробили та вирішили, що інцидент вичерпаний.

Однак у Стамбулі лайнер зустрічала поліція, яка висадила з борту усю групу ізраїльтян. Вони якимось чином дізналися, що стюардеса нібито повідомила поліцію, що зазнала сексуальних домагань, і інший пасажир, мабуть, підтвердив її слова.

Загалом у поліцію «загриміли» дев’ять туристів, проте шість із них було звільнено після кількох годин затримання та допиту в турецькій поліцейській дільниці, а ось троє інших було переведено до центру тримання під вартою, де вони й залишаються.

«Мій двоюрідний брат зняв на відео, як вона дає інструкції з безпеки перед злетом. Вона підійшла до нього, і він вилучив відео з телефону. Їй просто не сподобалися ізраїльтяни», – прокоментував один із звільнених. При цьому родичі заявляють, що жодної інформації про те, коли затриманих звільнять, у них немає. Немає її й у представника ізраїльського МЗС.