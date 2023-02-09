Сльози та крики не допомогли: російську туристку не пустили до Ізраїлю

Російська туристка захотіла вирушити на відпочинок у популярний Ізраїль і навіть купила для цього тур з екскурсією за 234 тис. руб., проте після прильоту прикордонна служба відмовила їй у в’їзді, не допомогли навіть сльози та крики. Про історію повідомили юристи для турбізнесу у своєму блозі.

Інцидент стався з росіянкою, яка купила путівку до Тель-Авіва в турагентстві Стерлітамака (Республіка Башкортостан). Вартість становила 234 тис. руб. Після прильоту в пункт призначення від туроператора ICS Travel Group на росіянку, як і інших туристів, чекав паспортний контроль. «Прикордонна служба її не пустила. Як виявилось, через міркування запобігання нелегальній міграції їй у в’їзді було відмовлено. Сльози та крики не допомогли — туристку цього ж дня було депортовано назад», — йшлося в публікації.

Після повернення до Росії жінка звернулася до турагента, який продав їй путівку. Що міг зробити співробітник — порадити написати заяву на мінімізацію штрафу за фактично понесеними витратами.

Жінка написала заяву до туроператора і, не чекаючи виплати від нього, подала до суду, зокрема й на свого турагента. «У позовній заяві туристка поскаржилася, що, якби знала про можливий недопуск на паспортному контролі, вона не стала б укладати туристичний договір. При цьому, звинувачуючи турагента і туроператора, що за відповіді саме вони», — уточнили в компанії.

В результаті росіянка вимагала стягнути з двох відповідачів повну вартість туру, а також компенсацію моральної травми у розмірі 30 тис. руб. та штраф у розмірі 50% від суми путівки. Суд розглянув справу та ухвалив частково задовольнити позовні вимоги мандрівниці до туроператора. Турагент, на думку судді, виявився не винним.

Зауважимо, що страховка від невиїзду, яку вона могла б придбати, у цьому випадку теж би не допомогла, оскільки відмова у допуску, видана прикордонною службою іншої держави, не є страховим випадком у жодній страховій компанії.

Довідка: В Ізраїлі один із найсуворіших прикордонних контролів у світі. Раніше управління реєстрації населення та міграції опублікувало список причин відмови у дозволі на в’їзд до єврейської держави, в якій наведено понад 20 основних причин відмови, у тому числі незрозумілу мету приїзду, підозру на те, що мета прибуття — постійне проживання в країні чи нелегальне працевлаштування.