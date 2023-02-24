Малина та жуйка: Які продукти заборонені в різних країнах

Приїжджаючи до певної країни, ви можете не знайти деяких продуктів у магазині. Як правило, це пов’язано з релігійними, культурними та політичними особливостями країни.

Булка з маком, ОАЕ

В ОАЕ діють жорсткі закони, які поширюються на всіх, включаючи туристів, та спрямовані на боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Як зазначають місцеві ЗМІ, через серйозну міграцію з країн Азії деякі райони ОАЕ почали стикатися з проблемою продажу заборонених речовин. У зв’язку з цим уряд країни контролює все, що стосується наркотиків.

Зокрема, заборонено продаж продуктів, що містять мак, який використовується для виготовлення опіуму. Такі продукти, включаючи булочки та іншу випічку з маком, не продаються у магазинах. Через кордон провозити вироби з маком також не можна.

Малина, Ізраїль

В Ізраїлі основною релігією є іудаїзм, який наказує дотримуватися правил кошерності в харчуванні. У 2021 році в країні заборонили продаж малини, оскільки вона була визнана некошерною через наявність у ягодах комах, яких заборонено вживати за законами іудаїзму.

Щоб уникнути необхідності розкривати ягоди перед продажем та зберегти товарний вигляд, малину заборонили продавати взагалі. Однак її все ще можна знайти в некошерних магазинах, які не дотримуються правил іудаїзму.

Жуйка, Сінгапур

Жуйку було заборонено в Сінгапурі ще 1992 року у зв’язку з проблемами її утилізації та забруднення міста. Влада витрачала великі суми на очищення вулиць від викинутої жуйки, тому було вирішено заборонити її продаж та імпорт. На сьогоднішній день жуйку можна купити лише в аптеці за рецептом лікаря. Проте туристам дозволено привезти до країни до двох упаковок жуйки для особистого використання. Порушення закону може призвести до значних штрафів та покарань.