Венеція переступила фатальну межу — через овертуризм із міста стрімко тікають місцеві жителі, в результаті це унікальне місце ризикує стати містом-примарою без свого постійного населення. Як повідомляє італійська преса, скорочення населення до туристів досягло “критичного порогу”.

У той час як кількість ліжок, виділених для туризму у місті, досягла майже 50 тисяч, кількість постійних мешканців міста скоротилася до 49 тис. осіб. Для розуміння масштабів катастрофи варто додати, що на початку 1950-х років кількість місцевих жителів становила близько 175 тисяч осіб. Рівень нижче за 50 тис. був названий «критичним порогом» – і його Венеція досягла влітку 2022 року. Як заявили асоціації Venessia.com та Ocio найбільш популярні у туристів центр Венеції та острови Мурано та Бурано втратили в середньому 2,4 мешканців на день у період з 1997 по 2022 рік. При цьому там же кількість ліжок для туристичних цілей збільшилася на 4,8 за добу.

Асоціація Ocio заявила, що міські жителі були змушені масово мігрувати через «експансіонізм туристичної монокультури», і розкритикувала бездіяльність уряду. «Місто без мешканців перетворюється на щось інше: музей просто неба, парк розваг», — заявили в асоціації. У результаті Венеція ризикує “перестати бути містом”, додали вони.

Це розуміє і Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) — там рекомендували включити Венецію до списку «спадщини, яка перебуває під загрозою зникнення» через проблеми, викликані масовим туризмом. Очікується, що ця пропозиція обговорюватиметься на засіданні Комітету всесвітньої спадщини 10-25 вересня.

Нагадаємо, що Венеція має намір боротися з «одноденними» туристами шляхом запровадження плати за вхід. Мер Луїджі Бругнаро оголосив минулої середи, що вхід до міста в напружені дні здійснюватиметься за попереднім замовленням і за додаткову плату, починаючи з наступного року.