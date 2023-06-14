В Італії туристку не пустили до пам’яток через надто коротку сукню

Австралійська тревел-блогерша закликала туристок ретельно планувати свої вбрання після того, як їй не дозволили відвідати кілька основних визначних пам’яток Риму.

На відеоролик із TikTok звернуло увагу видання NZ Herald. У ньому 26-річна модель Джекі Ходж продемонструвала сукню, яку вона носила під час недавньої прогулянки древнім містом. Під час 46-секундного ролика вона розповідає, що дівчата, які також люблять носити міні, “мають прислухатися до її досвіду”, адже цей предмет одягу завдав їй неприємностей.

Ходж сказала, що її сукня на фотографії, знятій під час огляду пам’яток Риму, виглядала “чудово на знімках”, але була недостатньо скромною. В результаті її не пустили ні до Пантеону, ні до Ватикану, ні до Музею душ. Туристка зізналася, що не знала, що деякі визначні пам’ятки в Італії вимагають дотримання дрес-коду, і хотіла поділитися інформацією, яку отримала з перших рук:

“У вас не повинно бути відкритих плечей, відкритих грудей, і у вас виразів не може бути вирізів. Крім того, моя сукня була без спинки. Прикро, що я не взяла з собою ні шарфа, ні куртки, ні чогось, щоб прикритися. А вам раджу взяти із собою щось подібне”, – поділилася порадою із глядачками відеоблогерки.

Зокрема, за словами дівчини, коліна відвідувачів, які бажають увійти до готичного Музею душ у Чистилищі, мають бути прикриті, тому краще взяти з собою одяг, що відповідає цим вимогам.

Відеоролик зібрав майже два мільйони переглядів і отримав близько двох тисяч коментарів. Деякі глядачі (переважно жіночої статі) сказали, що вони були б захоплені зненацька вимогою “прикритися”:

“Я б ніколи не подумала про це, дякую!” – написала вдячна глядачка у коментарях.

“Можна взяти сукню з собою та переодягнутися для фото”, – запропонував хтось компроміс.

Деякі ж були шоковані легковажним ставленням блогерки, а інші взагалі розкритикували її за незнання правил, особливо в плані відвідування релігійних об’єктів або стародавніх будівель.

Один користувач написав, що це “досить поширене” в релігійних будинках, а інший поділився, здавалося б, очевидною порадою: “Як правило, якщо ви хочете увійти до церкви, одягайтеся так, ніби ви йдете до церкви”.

Ще один коментатор написав, що невігластво туристки здавалося майже навмисним:

“Мені здається, що люди відмовляються проводити дослідження, перш ніж вирушити кудись. Я був у Римі, і перше, що я прочитав, – це інформація про одяг, який підходить для відвідування церков”, – написав він.

На захист дівчини новозеландське видання зазначає, що у багатьох областях Італії нещодавно посилили дрес-код і запровадили низку правил, спрямованих проти “деструктивної поведінки туристів”. Наприклад, мер прибережного містечка Сорренто заявив, що носити ультракороткі чоловічі плавки (так звані тонги) у громадських місцях або розгулювати чоловікам топлес – це “поширена непристойна поведінка”.