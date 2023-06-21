Українці які працюють на віддаленій роботі, зможуть жити на Сардинії за 42 гривні

Село Оллолаї пропонує всім іноземцям, які працюють на віддаленні, приїхати і жити до них на Сардинію з рекордно низькою орендною платою всього в 1 євро, або 42 гривні, на місяць. Портал SchengenVisaInfo.com зазначає, що для цього люди з країн, які не входять до ЄС, включаючи Україну, можуть отримати тимчасову візу в Італії.

Місцева рада Оллолаї виступила з публічним закликом до всіх, хто зацікавлений у віддаленій роботі із села на Сардинії, подати заявку та потрапити до числа 10 щасливчиків, яким буде запропоновано орендну плату всього 1 євро на місяць. У своєму зверненні влада зазначила: «Охочі отримають безпосередню близькість до незайманої природи, чудової кухні та неймовірних пляжів».

Згідно зі статистичними даними, населення села в останні роки старіє і скорочується, і з цієї причини влада хоче залучити більше іноземців. Наразі в Оллолаї проживає 1’174 особи порівняно з 2’013 мешканцями 40 років тому. Скорочення пов’язане з міграцією населення до більших міст, і тепер село хоче залучити іноземців, пропонуючи низькі ціни.

«Оживлення країни, покращення життя мешканців та стримування депопуляції – ось цілі, які ми перед собою поставили», – прокоментував такий крок Франческо Колумбу, мер Оллолаї. Також він підкреслив, що влада працює над покращенням житлових умов для всіх мешканців.

Це не перший випадок, коли село Оллолаї намагається залучити більше іноземців. Раніше вона продавала занедбані будинки за 1 євро за умови, що власники відремонтують їх. З того часу місцева рада продала загалом 13 будинків. Три будинки, які перебувають у поганому стані, все ще виставлені на продаж, а це означає, що бажаючі можуть придбати нерухомість та відремонтувати її.

Цього разу влада Оллолаї сподівається скористатися перевагами цифрових кочівників, які можуть працювати з будь-якої точки світу. Уряд Італії вже ухвалив закон про візу Digital Nomad Visa у березні минулого року для висококваліфікованих працівників із третіх країн, які бажають працювати віддалено з Італії. Однак візу ще не введено.

Наразі працівники з країн, які не входять до ЄС і хочуть працювати віддалено з Італії, можуть отримати тимчасову робочу візу. Цей тип візи дозволяє їм працювати протягом певного періоду з Італії.