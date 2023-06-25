У Римі відкрилася нова пам’ятка для туристів

У Римі тепер на одну визначну пам’ятку більше – у вівторок для відвідувачів офіційно відкрили ймовірне місце вбивства Юлія Цезаря.

Історики кажуть, що Цезар загинув на центральній площі Ларго Арджентіна. Там було чотири храми. Збереглися від них лише руїни. Та й ті знаходяться нижче за рівень вулиці.

Побачити їх донедавна туристи могли лише з висоти. Але тепер можуть підійти ближче. Проектом визначної пам’ятки займався італійський будинок моди Bulgari під контролем римського управління культурної спадщини.