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У Римі відкрилася нова пам’ятка для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Римі відкрилася нова пам'ятка для туристів

У Римі тепер на одну визначну пам’ятку більше – у вівторок для відвідувачів офіційно відкрили ймовірне місце вбивства Юлія Цезаря.

Історики кажуть, що Цезар загинув на центральній площі Ларго Арджентіна. Там було чотири храми. Збереглися від них лише руїни. Та й ті знаходяться нижче за рівень вулиці.

Побачити їх донедавна туристи могли лише з висоти. Але тепер можуть підійти ближче. Проектом визначної пам’ятки займався італійський будинок моди Bulgari під контролем римського управління культурної спадщини.

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