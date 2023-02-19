Туристам розповіли, як готують та їдять справжню піцу в Італії

Що таке італійська піца і як заведено їсти в Італії? Відповіді на це запитання та “лайфхаки” представила британська газета The Sun. У добірку корисних порад від італійця, який живе в Лондоні, потрапило чимало речей, які здивували туристів, але будуть їм корисні.

Де купити?

Італійський експерт радить по можливості уникати ресторанів – “туристичних пасток” – поряд із визначними пам’ятками, де їжа не тільки не автентична, а й дуже дорога, а також великих мережевих ресторанів. Вони “зазвичай продають піцу масового виробництва”, і це не оригінальна італійська культура приготування піци, в тому числі не відповідає вимогам якості.

Натомість він радить туристам вирушити до місцевої траторії або піцерії, де готують свіжу піцу на замовлення традиційними методами та з високоякісних інгредієнтів.

“У багатьох традиційних закладах серед ресторанів часто є гігантська дров’яна піч, і ви побачите, як кухар-піцайоло готує вашу піцу”, – цитує експерта газета Tourprom.

Ще один лайфак – “уникати ресторанів з обширним та різноманітним меню” – вони, швидше за все, неавтентичні.

Що купити?

Тут експерт насамперед попередив туристів про основні помилки. Так, туристів, які замовлять популярну піцу “Пепероні” в “автентичних” місцях, швидше за все, не зрозуміють.

“Пепероні” по-італійськи просто перець. Любителям піци з гострою ковбасою він рекомендує замовити “Дияволу”.

Також в Італії не існує і піци з шинкою та ананасами, яка “переможно йде” і пострадянським ринком під назвою “Гавайська” найчастіше.

“Позбавте себе клопоту і не намагайтеся замовити її в італійській піцерії. Якщо ви не можете відмовитися від фруктів у піці, ви можете вибрати pizza e fichi, тобто піцу з інжиром”, – радить італієць. Це “біла” піца, що включає моцарелу, інжир, шинку і часник.

А найулюбленіша і найпопулярніша в італійців піца – це звичайнісінька “Маргарита”.

“Італійці також часто кажуть, що якщо ресторан не може приготувати гарну піцу “Маргарита”, вони, ймовірно, не зможуть приготувати жодної іншої піци”, – запевняє італійський експерт.

Соуси та інші доповнення

Перше, про що попереджає чоловік, — в Італії немає і ніколи не було соусів-дипів для макання “кірочки від піци”, популярних у англомовному світі.

“Італійці їдять піцу такою, якою вона є, без будь-яких соусів або додаткового сиру зверху — вона така ж смачна, як є. Проте іноді ви можете знайти масло чилі, щоб додати його до своєї піци”, – додав він.

При цьому зазвичай піцу подають як основну страву, але при цьому більшість піцерій пропонують антипасти (закуски), які подають перед піцею – це різноманітні брускетти з помідорами, оливками та в’яленим м’ясом, а також сирні асорті.

Часто в піцерії доступні різні “фрітті”, смажені у фритюрі продукти, такі як “аранчіні”, смажені рисові кульки з сиром та м’ясом, або “фрітті місті”, набір смажених овочів та морепродуктів.

Чим запивати?

“В Італії не схвалюють замовлення капучіно з піцею”, – зазначив італійський експерт. Так що піцу туристу він рекомендує поєднувати з іншими напоями – можливо, лимонадом, пивом, аперолем чи просто водою.

“Замовляти капучіно після їжі теж не можна, тому якщо вам потрібна доза кофеїну, замовте еспресо”, – додає італієць.

Як їсти?

“По-перше, дайте спокій вилку і ніж і просто їжте руками – це набагато простіше”, – радить він.

Для зручності можна використовувати метод “паперової піци”, або “піци кульком”. Для цього потрібно скласти шматок піци навпіл так, щоб начинка виявилася всередині, а зовні тісто.

“Щойно це буде зроблено, ви можете їсти свою гірку як бутерброд і бути впевненими, що начинка не вивалиться і не забруднить вас”, – запевнив італієць.