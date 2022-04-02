Папа Франциск розпочав своє паломництво на Мальту

Папа прибув на Мальту, де розпочав свою дводенну апостольську подорож. У міжнародному аеропорту Лукі Френсіса зустрічав, зокрема, президент країни Джордж Вільям Велла. Дводенне паломництво Папи багато в чому присвячене долі біженців.

Після церемонії зустрічі Френсіс вирушить до столиці Мальти Валлетти. Там він зустрінеться з президентом та прем’єр-міністром країни, а також представниками влади та дипломатичного корпусу.

У другій половині дня Папа прочитає проповідь на молитовних зборах у національному храмі Та-Піну на острові Гозо. Завтра він молитиметься у гроті Святого Павла, служитиме месу на площі Амбарів у Флоріані та зустрічатиметься з мігрантами.

Девізом поїздки Франциска на Мальту, відкладеної на два роки через пандемію, стали слова з Дій апостолів: «Вони надали нам небачену доброту». Логотип паломництва – руки, що підіймаються від корабля до хреста, – як і слоган, натякає на гостинність, з якою мальтійці прийняли Святого Павла, коли корабель, який перевозив його, зазнав аварії, а також на допомогу, яку вони надають мігрантам з Африки.

Архієпископ Мальти Чарльз Шиклуна висловив сподівання, що папське паломництво стане часом духовного зцілення його співвітчизників. Основними темами візиту Франциска стануть бідність та міграція, мир, надія та солідарність.

Зустрічі із сім’ями біженців

Ще до того, як залишити Будинок Святої Марти та поїхати, Франциск зустрівся з кількома сім’ями біженців з України, яких прийняла громада Святого Джайлса. Папу супроводжував папський милостиня кардинал Конрад Краєвський.

Одна із сімей складалася з 37-річної матері та двох дівчаток 5 та 7 років, які приїхали до Італії зі Львова близько 20 днів тому. Наймолодша дівчинка перенесла операцію на серці і перебуває під наглядом лікарів у Римі. На зустрічі також були присутні дві матері з Тарнополя, невістки, разом із чотирма дітьми віком від 10 до 17 років, які розмістилися у квартирі, запропонованій італійцем, який також прибув до Риму трохи більше 20 днів тому. Діти обох сімей ходять до школи в Римі. Остання сім’я, яка приїхала до Риму через Польщу три дні тому, складається з шести людей з Києва: матері та батька з трьома дітьми 16, 10 та 8 років та 75-річної бабусі. Вони також живуть у будинку, який італійка запропонувала їм для прийому біженців.

Мальта налічує понад півмільйона мешканців. 60 відсотків вважають себе католиками. Їх обслуговують понад 400 єпархіальних священиків та 400 ченців. На маленькому острові 360 церков.

Це четверта паломництво папи на Мальту. Іоанн Павло II відвідав країну двічі у 1990 та 2001 роках, а Бенедикт XVI у 2010 році.