Папа Римський про Путіна: Людина, наділена владою, розпалює конфлікт, керуючись націоналістичними інтересами

За повідомленнями світових інформаційних агентств, Папа Франциск уперше розкритикував президента Росії Володимира Путіна за його вторгнення до України.

У промові перед мальтійською владою, куди він прибув сьогодні з дводенним візитом, Папа сказав, що «якась людина при владі» розпалює конфлікти, спричинені націоналістичними інтересами.

“Зі сходу Європи, з країни сонця, що сходить, зараз поширюються похмурі тіні війни. Ми думали, що вторгнення в інші країни, жорстокі вуличні бої та ядерні загрози – це похмурі спогади далекого минулого”, – сказав Папа Римський мальтійській владі. “Але крижані вітри війни, які приносять лише смерть, руйнування та ненависть, владно забрали життя багатьох і торкнулися всіх нас”, – наголосив він.

“В черговий раз людина, наділена владою, на жаль, піддавшись анахронічному поклику націоналістичних інтересів, провокує та розпалює конфлікт”, – сказав Папа.

В кількох попередніх випадках Папа рішуче засуджував невиправдану агресію та жорстокість війни. Але безпосередньо він згадував Росію лише у молитвах, таких як та, що прозвучала на всесвітньому заході на захист миру 25 березня.

«Нехай ніч війни, яка опустилася на людство, не дасть зав’янути мрії про мир», – сказав Папа.

“Нехай ніч війни, яка опустилася на людство, не дозволить зав’яти мрії про мир”, – сказав сьогодні Папа Римський.

Раніше в літаку, прямуючи на Мальту, він сказав, що розглядає можливість поїздки до Києва. Але він не став вдаватися до подальших подробиць. Папу Римського запросили відвідати Україну президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, посол України у Ватикані Андрій Юрас та високопоставлені українські священнослужителі.

У своїй промові перед мальтійською владою, яку Папа виголосив у президентському палаці в мальтійській столиці Валлетті, він також згадав про міграцію, повідомляє France-Presse. Папа закликав до глобальних та спільних відповідей на гостру потребу в міграції. Дзвінок пролунав у той час, коли мільйони людей тікають від війни в Україні.

“Міграційна надзвичайна ситуація, що розширюється, – згадаємо біженців з охопленої мученицькою війною України – закликає нас до великої та загальної відповіді. Неможливо, щоб одні країни несли тягар усієї проблеми, а інші залишалися байдужими”, – сказав Папа.