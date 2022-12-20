Названо місце в Італії, куди туристи щороку кидають 1 мільйон євро, і що з ним роблять

Понад 1 мільйон євро – за поточним курсом це понад 40 млн гривень – таку суму щорічно туристи кидають у знаменитий італійський фонтан Треві в Римі. Розберемося, що відбувається із цими грошима.

Щороку гігантська грошова сума потрапляє у воду найбільшого фонтану Риму та Італії, що вражає пам’ятнику XVIII століття. Ось уже понад десять років непередбачені доходи, які збирає міська команда кожні кілька місяців, роблять свій внесок у дуже добру справу — благодійність, повідомив NBC.

Чому люди кидають монети у фонтан?

Фонтан Треві, збудований між 1732 і 1762 роками, є однією з найзнакових пам’яток «вічного міста». Він був розроблений Миколою Сальві та уособлює приборкання вод. На тлі монументального фасаду з гігантськими корінфськими пілястрами річковий Бог Океан сидить на колісниці з черепашок, запряженої морськими ковзанами. Хоча одна з істот здається слухняною, інші дико встають дибки, представляючи контрастні характери моря.

За традицією туристи, які відвідують знамените місто, завжди поспішають побачити на власні очі цей об’єкт архітектури. А потім встають спиною до пам’ятника та правою рукою кидають монету через ліве плече у воду. Цей ритуал став відомим завдяки фільму 1954 «Три монети у фонтані» і, як передбачається, гарантує повернення туриста в «вічне місто».

Скільки грошей виловлюють?

Щодня до фонтану Треві потрапляє близько 3.000 євро дрібницею. Виходить, що його води щорічно викидається до 1.5 мільйонів євро .

Що відбувається із цими грошима?

Занурювати руки та ноги туристам у знаковий туристичний об’єкт категорично заборонено. За порушення навіть можна «зловити» величезний штраф, тому відбити частину грошей, витрачених на власну поїздку, мандрівникам не дозволяють, як би вони цього не хотіли.

Гроші збирають спеціальні служби. Кілька разів на рік міська влада відправляє команду робітників, щоб витягнути численні монети з води. Робітники використовують щітки на кінці довгих жердин, щоб зібрати монети в купки, а потім за допомогою всмоктуючого шланга їх витягають. Потім монети упаковуються в мішки під наглядом поліції.

У далекому 2001 році мер туристичного міста вирішив, що зібрані гроші слід віддавати місцевій благодійній організації. Добрі цілі, на його думку, мали відбити у туристів та місцевих людей бажання видобувати монети для власного збагачення. Однак це не надто допомогло, тоді на допомогу прийшли штрафні санкції за дотик до знаменитого фонтану Треві.

З того часу монети, які потрапляють у фонтан, щороку жертвуються римською католицькою благодійною організацією Caritas. Повідомлялося, що зараз ця сума становить 15% її річного бюджету. Компанія фінансує проекти, які допомагають бідним у Римі, фінансує їдальні, притулки для бездомних, безкоштовні супермаркети та інші проекти. Гроші також йдуть на утримання комплексу на околиці Риму, в якому розташовані будинок для людей похилого віку, їдальня та стоматолог для мешканців міста, які живуть у злиднях.