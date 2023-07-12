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ІспаніяТуризм

Знову акула: перелякані туристи рятувалися з моря, а поліція з них жартувала

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Знову акула: перелякані туристи рятувалися з моря, а поліція з них жартувала

На пляжах Іспанії знову паніка, туристи рятуються із моря з криками «акула!» – цього разу лякаючий плавець виник у морі в Ла-Антилья. Щоправда, поліцейські жартують з переляканих туристів, що цього разу вони не побачать Стівена Спілберга (режисера «Щелеп») на пляжі і закликають зберігати спокій. Але все не так просто.

Чергове відео від переляканих туристів презентували іспанські ЗМІ. “Акула!” – кричать туристи на пляжі та закликають своїх дітей вийти з води. Все відбувається в Ла-Антилья, Іспанія, тоді як інші бігають туди-сюди по пляжу, побоюючись, що акула ось-ось нападе. При цьому зловісну плавчиню видно на всьому протязі хвилинного відео «у небезпечній близькості від плавців та дітей на каное», запевняють деякі.

«Це не акула, і ви не побачите на березі Стівена Спілберга з його камерою», – пожартувала з туристів поліція у своєму зверненні. Перелякану громадськість запевнили, що істота виявилася навіть не ще одним морським хижаком — косаткою, але дзьобатим китом Кюв’є, «рекордсменом із глибоководних занурень», який, можливо, був «оглушений гідролокатором» та «дезорієнтований». «Тварина, яка зробила нам візит, мабуть, є клювоподібним китом Кюв’є, який є рекордсменом із глибоководних занурень, але дуже чутливий до гідролокатора. Можливо, він дезорієнтований і ось-ось застрягне», – додали поліцейські та закликали туристів «зберігати спокій».

Однак це не так просто, враховуючи те, що до берегів Іспанії акули вже припливали, і були замішані в кількох інцидентах, чотири з яких, як кажуть, закінчилися смертельними наслідками. Блакитну акулу було звинувачено в нападі на відпочиваючого в Ельчі недалеко від Аліканте в липні 2016 року, потерпілого довелося доставляти до лікарні та накладати шви на «жахливу рану» на руці.

Нагадаємо, що Єгипет після кошмарного НП, коли близько місяця тому акула роздерла російського туриста прямо на пляжі Хургади, хоча б в офіційних заявах виступає за повний антиакулічний захист. Зокрема, генерал-майор Амр Ханафі, губернатор Червоного моря, запропонував як запобіжний засіб встановити захисні сітки вздовж усієї пляжної зони. Щоправда, екологи сумніваються в ефективності цього заходу і паралельно з цим розробляється більш дорогий проект «чіпування» всіх акул та відстеження їх переміщень датчиками.

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