В Барселоні туристу відмовили в обслуговуванні у ресторані, бо він прийшов один

У центрі Барселони деякі ресторани — переважно на вулиці Каррер-де-Блай, відомої своїми тапас-барами, та в районі Ешампле — почали відмовляти в обслуговуванні відвідувачам, які прийшли одні, навіть за наявності кількох порожніх столів у закладі. Такою історією поділився з виданням Mirror турист, що подорожує поодинці.

Ресторани Барселони прагнуть максимізувати прибуток у напружені літні сезони та не хочуть віддавати місця на переповнених терасах клієнтам-одинакам. Власники закладів вирішили робити ставку на групи туристів, які можуть замовити більше. Офіціанти повідомляють небажаним відвідувачам, що всі столики заброньовані, хоч насправді це не так.

Один турист заявив, що за вечір відвідав кілька закладів, і у всіх йому відмовили в обслуговуванні, хоча там було кілька порожніх столів. «На одній із терас мені таки дістався столик, але швидко підійшов офіціант і сказав, що він зарезервований. Це було не так. Як тільки я підвівся, група іноземців, які були позаду мене, сіла за нього», – розповів він газеті.

Інший офіціант попередив туриста, що він матиме всього 20 хвилин, щоб пообідати, а третій прямо заявив, що тераса призначена лише для груп. Такі обмеження впливають і місцевих жителів. Журналістка Ноемі Віласека повідомила, що вікно ресторанів, відведене туристам, стає дедалі більше, і це змушує місцевих обідати у незручний час.

«Зараз 4 години дня. Перед входом до Музею сучасного мистецтва Барселони хочемо випити кави. Нам його не подають на терасі, бо настав час аперитиву перед вечерею туристів», – писала Віласека у липні. Місцева мешканка додала, що у барі їй кілька разів відмовляли, незважаючи на те, що вона була постійним клієнтом. Інші клієнти-одинаки кажуть, що зрештою їх садять у найгірших місцях, наприклад, біля туалетів, щоб зберегти столики з найкращим видом для груп туристів.

У 2022 році Барселону з ночівлею відвідали 99 мільйонів людей, що зробило її одним із провідних туристичних напрямків Європи. Напруженість між туристами та місцевими жителями також зросла: деякі іспанці скаржаться на переповненість вулиць та надмірний шум. Проблема особливо гостра в Готичному кварталі міста, де вузькі вулички та бутіки стикають відвідувачів та місцевих жителів віч-на-віч. У спробі вирішити проблему, місто оголосило про плани підвищити податки для туристів.