Усюди калюжі сечі, сморід та злочинці: туристка зненавиділа популярні європейські курорти під час відпустки мрії

Туристка з Австралії стверджує, що Барселона в Іспанії вкрита калюжами сечі, смердить і кишить злочинцями, а на острові Капрі в Італії занадто спекотно, до того ж гуляти втомлює через сходи. Дівчина розповіла у відео для TikTok, як вирушила у відпустку мрії, але зрештою зненавиділа популярні європейські курорти.

Австралійка Мікаела Теста з 2,4 мільйонами підписників у TikTok опублікувала відео про свою поїздку до Італії, на чудовий острів Капрі. Це місце в Неаполітанській затоці славиться розкішними готелями, чудовими краєвидами та суворими ландшафтами. Туристи хвалять його за чудову сонячну погоду, яскраво-синє море, гарні пляжі та дизайнерські магазини. Але Мікаелу все це не дуже вразило.

«Блогери приїжджають у ці місця та показують їх красивими, фотогенічними та просто приголомшливими, але половина знімків відредагована та відфільтрована, несправжня. Я майже не бачу, щоб хтось згадував якісь негативні моменти, тому навіть не хочу їх називати, щоб не здатися стервом», – сказала туристка.

Перерахувавши все, що їй не сподобалося на Капрі та в Італії в цілому, вона перейшла до мінусів: «Щоб дістатися місця, куди ви хочете, йде цілий день. Я, здається, спалювала по 3’000 калорій на день, піднімаючись і спускаючись сходами». Також дівчина додала, що спека була нестерпною, і їй доводилося обливатись водою, щоб охолонути.

Мікаела пояснила, що записувала відео, коли перебувала у подорожі Європою з друзями вже 3 місяці і дуже хотіла просто повернутися додому. «Настає момент у житті, коли ти починаєш ненавидіти все навколо себе, і тобі просто потрібне щось стабільне. Як моє власне ліжко, мій власний телевізор та мої коти», – поскаржилася туристка.

Дісталося від Мікаели не лише Італії, а й Іспанії, зокрема – Барселоні. В іншому відео вона порадила відпочивальникам «пропустити» це місто. Воно відоме вражаючим храмом Святої Сімейства, піщаними пляжами, смачною їжею та модерністськими будинками. Проте Мікаела вважає, що їхати туди не варто.

«Я наступаю на сечу кожного божого дня, тут смердить, і це жахливо. Зараз 8 годин вечора, і так, ми на вулиці в піжамах, тому що в цьому місті немає сенсу добре виглядати», – сказала вона, додавши, що її друзів вкрали телефони, і їм просто нудно в Барселоні.

У коментарях під відео багато хто не погодився з точкою зору туристки і написав, що Барселона – приголомшливе місто. У відповідь Мікаела обурилася: «Чому ніхто не згадує такі негативні моменти, як присутні буквально скрізь калюжі сечі та великі злочини, насильство, злодійство за денного світла?»

Інші користувачі в коментарях відзначили, що вона та її друзі були в капелюхах і теплих уггах, а потім скаржилися на спеку. Ще один коментатор написав: «Я жив у шести різних країнах, Барселона, безумовно, моє улюблене місто. Місто прекрасне, а атмосфера бездоганна».

Однак були й ті, хто погодився із Мікаелою. Одна жінка сказала: «Барселона здалася мені грубою. У мене вкрали телефон та гаманець». А інша людина додала: «Я щойно повернувся з Барселони і відчуваю те саме, що й ви… це було не для мене».