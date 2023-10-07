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У Європі заарештували банду мігрантів, яка грабувала багатих туристів в елітних готелях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Європі заарештовано банда мігрантів, яка грабувала багатих туристів в елітних готелях

Банду мігрантів, яка грабувала багатих туристів в елітних готелях Іспанії та Франції, проникаючи в їхні номери та розкриваючи сейфи, затримали на Піренейському півострові. Як повідомляє іспанська преса, у поліцейській операції, проведеній в Іспанії, брали участь також співробітники Національної поліції Франції у співпраці з Європолом. У результаті трьох учасників банди затримано, а також повернуто викрадені цінності на суму понад 750 тис. євро.

Пошук зловмисників провадився майже рік — операція з їх виявлення почалася ще в серпні минулого року, коли влада була проінформована про серію крадіжок, що сталися в дорогих апартаментах, розташованих у розкішному готельному комплексі в іспанському місті Чиклані. Там і було з’ясовано, що в банді працюють спеціалісти з особливими навичками відкриття сейфів.

«Злочинці стежили за готелем, який планували атакувати, і, переконавшись у відсутності гостей усередині обраного приміщення, проникали до нього, не привертаючи уваги решти користувачів, за допомогою фальшивого ключа чи методом «ковзання», — заявили в іспанському МЗС.

На першому етапі розслідування одного з учасників угруповання, громадянина Франції, спіймали, його квартира зазнала ретельного обшуку. Під час обшуку правоохоронці виявили фальшиві документи, що засвідчують особу, мобільні телефони та повний опис речей, викрадених з дому Чиклани.

Два інші зловмисники потрапили після скоєння ще одного пограбування в елітному готелі, розташованому дуже близько до Ейфелевої вежі в Парижі. Як пояснюють у відомстві, серед заарештованих були громадянин Іспанії, який проживає в провінції Малага, і лідер угрупування, людина алжирського походження, яка проживає у Франції.

«Під час останнього пограбування ці люди вкрали коштовності, столове срібло та розкішні сумки на загальну суму 450 000 євро. На щастя, всі вкрадені речі було знайдено під час затримань та повернуто законним власникам. Крім того, на французькій землі група пов’язана з крадіжками на суму півмільйона євро в Каннах і один мільйон євро в самому Парижі, причому всі вони були скоєні з використанням одного й того самого способу дій», — також повідомляють у ЗМІ.

Загалом банді приписують як мінімум 12 крадіжок, сукупна вартість вкраденого оцінюється в 4,5 мільйона євро.

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