Туристи викликають занепокоєння серед місцевих мешканців популярного курорту на Майорці

Жителі популярного іспанського курорту Магалуф на острові Майорка висловили розпач через неприємності, викликані туристами, які порушують їхній спокій уночі. Очевидці знімають на відео галасливих відпускників, які до світанку викриваються у пияцтві, співах та криках на вулицях.

Місцеві жителі Майорки зазначають, що проблема з туристами набирає обертів “жаху”. Соціальні медіа заповнюються відеороликами, знятими з балконів, де веселі відпочивальники вештаються нічними вулицями, виконують гучні пісні та кричать. Один із відеороликів, знятий мешканкою Авеніда де л’Олівера, демонструє таку обстановку та звуки, які не вщухають до ранку. За її словами: “Ці групи як зграї ходять вулицями. Це страшно, і ми стикаємося з цим щодня. Шум триває до світанку. Магалуф перетворюється на безсонне місто”.

Одна з місцевих мешканок зауважила, що навіть поза піковим курортним сезоном іспанські студенти можуть шуміти вночі, однак у літні місяці винуватцями занепокоєння явно стають іноземні туристи. Вона пожартувала, що місцеві жителі припускають, ніби ці групи туристів впали з піратського шоу “Пригоди піратів”. Однак за її словами, ніхто на цій вулиці не може спокійно поспати.

Місцевих жителів також дратує те, що поліція є “байдужою” ланкою. “Я бачила, як місцева поліція та Громадянська гвардія Іспанії нічого не роблять. Вони просто патрулюють”, – розповіла одна зі свідків.

До того ж вона згадала, що деякі туристи ходять вулицями голими, а інші кидають сміття на дорогу.

За даними статистики, іноземні відвідувачі в середньому зупиняються у цьому районі на 7,2 дня, становлячи значну частину місцевого туристичного сектору.