Туристка, що летіла додому з відпустки, викупила весь літак за 9000 гривень

Туристка, що летіла додому з відпустки на Ібіці, виявилася єдиним пасажиром літака. Про рідкісний випадок повідомило видання Daily Mirror.

38-річна Ханна Маден-Адамс отримала VIP-обслуговування по дорозі назад, на острів Джерсі, з Ібіці, коли з’ясувалося, що вона єдиний пасажир на борту літака авіакомпанії Blue Islands.

На іспанському курорті жінка відзначала свій день народження з друзями і ніяк не очікувала, що зворотний рейс виявиться приємною несподіванкою: у літаку не було нікого, окрім неї самої та екіпажу. Зазначається, що унікальний VIP-політ коштував туристці всього 188 фунтів (9050 грн), оскільки вона заплатила за звичайний квиток економ-класу.

Коли Ханна прибула на реєстрацію, персонал авіакомпанії наполягав на тому, що рейсів з Ібіці на острів Джерсі немає, а деякі співробітники навіть казали, що ніколи не чули про це місце. Зрештою, незважаючи на загальне замішання, їй вдалося зареєструватися на рейс, а у гейта один із співробітників повідомив, що вона буде єдиним пасажиром на борту.

Мандрівницю доставили від виходу на посадку до літака машиною з особистим водієм. Дівчина зізналася, що весь політ вона провела “з сяючою усмішкою на обличчі”.

“Це звучить безглуздо, тому що я лише звичайна людина, але це було дуже хвилююче: мене везуть на машині до літака, а потім я одна піднімаюся на борт. Це було дуже сюрреалістично, але це було так здорово. Зазвичай рейси переповнені, все з дітьми, сім’ями, всі розмовляють і сміються. Натомість мені сказали: сідайте де хочете, кладіть свій багаж там, де вам подобається”, – описала свій незабутній досвід Ханна.

Туристка додала, що екіпаж і пілот опинилися в такій ситуації, як і вона: вони зізналися їй, що теж ніколи раніше не опинялися на рейсі тільки з одним пасажиром на борту.

Ханна була вражена обслуговуванням, яке вона отримала під час свого ексклюзивного польоту, і сказала, що з самого початку вони продемонстрували високий рівень професіоналізму:

“Коли ми були в повітрі, пілоти вказували на різні місця і рекомендували їх для відпочинку. Це було по-справжньому весело. Стюардеси базікали весь політ, було чудово познайомитися з ними, дізнатися про їхнє життя”, – поділилася незабутнім досвідом польоту пасажирка.

Раніше в аналогічній ситуації опинився ще один житель Великобританії: чоловік став єдиним пасажиром літака та його обслужили як короля.