Це кінець: температура досягла 60°C, туристам наказано тікати з пляжів

«Це кінець, вам скоро доведеться тікати з пляжів!» – цитує заяву із британського телешоу для туристів іспанська преса. Причина — у «хвилі пекельного тепла», що накрила європейські курорти. Туристів попереджають, що температура біля поверхні землі досягла і навіть перевищила 60 ° C – це та температура, при якій цілком на пляжі можна спекти на піску яєчню. У повітрі очікується до +48 градусів, що дійсно смертельно небезпечно.

Щоправда додамо — ці температури поки що зафіксовані лише в регіоні Естремадура на заході Іспанії, який не межує з морем. Проте попередження для туристів звучать на повну силу: наприклад, у вищезгаданому британському телешоу, де туристів закликали «триматися подалі від пляжу». «Скоро буде надто спекотно, щоб лежати на пляжі у липні та серпні», – запевняють його автори.

Привітка: до речі, через пекельну спеку почали закриватися знакові пам’ятки: туристи непритомніють – подробиці читайте тут.

Цілком серйозні та офіційні попередження про нечувану спеку, втім, теж уже пролунали по ряду країн та популярних курортів, включаючи Канарські острови, Італію, Кіпр та Грецію. Європейське космічне агентство стурбоване липневими температурами практично по всій Європі: «Іспанія, Франція, Німеччина та Польща зіткнулися із серйозною хвилею тепла, при цьому температура на островах Сицилія та Сардинія, як очікується, підніметься до 48 градусів за Цельсієм — потенційно найвищі температури, коли зареєстровані в Європі», — повідомляє воно.

Нагадаємо, причиною пекельної спеки в Європі став антициклон «Цербер», названий на честь триголового пса, який у давньогрецькій міфології охороняє браму в підземний світ, обрушився на популярні курорти Італії та Іспанії (подробиці читайте у матеріалі «Цербер атакував туристів: пекельну спеку на курорт назвали на честь триголового пса, який охороняв Пекло у Данте»).

Туристів, які планують відпочинок у цих регіонах, попередили про «вбивчі» температури, які загрожують здоров’ю. Хвиля виснажливого пекла йде до Європи з Сахари, при цьому президент Італійського метеорологічного товариства Лука Меркаллі попередив про наближення до рекордних погодних значень. «Ми знаємо, що температура буде вищою за +40 або +45°C. Ми можемо наблизитись до історичного рекорду. У будь-якому випадку рівні будуть дуже високими», – наголосив він.

Нагадаємо, що попередній рекорд становив +48.8°C і був зареєстрований у сицилійському місті Флоридія 11 серпня 2021 року. Загалом синоптики попередили, що липневі температури перевищуватимуть позначки +40°C та 45°C.