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Цербер атакував туристів: пекельну спеку на курортах назвали на честь триголового пса, який охороняв Пекло у Данте

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Цербер атакував туристів: пекельну спеку на курортах назвали на честь триголового пса, який охороняв Пекло у Данте

Антициклон «Цербер», названий на честь триголового пса, який у давньогрецькій міфології охороняє браму у підземний світ, обрушився на популярні курорти Італії та Іспанії. Туристів, які планують відпочинок у цих регіонах, попередили про «вбивчі» температури, які загрожують здоров’ю. Подробиці про пекельну спеку повідомило британське видання Daily Star.

Уточнювалося, що хвиля пекла, що виснажує, йде до Європи з Сахари, при цьому президент Італійського метеорологічного товариства Лука Меркаллі попередив про наближення до рекордних погодних значень. «Ми знаємо, що температура буде вищою за +40 або +45 °C. Ми можемо наблизитись до історичного рекорду. У будь-якому випадку рівні будуть дуже високими», – наголосив він. Нагадаємо, що попередній рекорд становив +48.8 °C і був зареєстрований у сицилійському місті Флоридія 11 серпня 2021 року. Загалом синоптики попередили, що липневі температури перевищуватимуть позначки +40 °C та 45 °C.

Де буде дуже спекотно у Європі?

Прогнозується, що цього місяця, а точніше, вже найближчими днями, основний удар антициклону — області високого тиску, що викликає підвищені температури, припаде на Італію. Але й інші частини Південної Європи відчують потужну спеку — за прогнозами, цього тижня температура сягне +45 °C на півдні Іспанії та +44 °C у Греції. А от у Туреччині, яку туристи масово обрали цього року як напрям для відпочинку, теж буде непросто — у низці туристичних провінцій очікується +50 °C. А враховуючи, що в Північній Африці вже зафіксували позначку +49 °C і антициклон, що насувається на Європу, у ряді європейських країн теж можливі аналогічні температурні значення.

Грем Медж, прогнозист з Метеорологічного бюро, зазначив, що аномальна спека в Південній Європі може призвести до негативних наслідків для здоров’я туристів і може сприяти повсюдному виникненню лісових пожеж.

Місцеві органи охорони здоров’я випустили попередження про можливу небезпеку для життя людей у зв’язку з екстремальними температурами та закликають туристів вживати відповідних запобіжних заходів. Вже зараз з’явилися повідомлення про туристів, які втрачають свідомість за відносно низьких температур. Наприклад, видання розповіло про одну відпочиваючу, яка зомліла перед Колізеєм у Римі, коли температура досягла всього лише +36 °C.

Отже, ось що радить робити Червоний Хрест у зв’язку з аномальною спекою:

  1. Уникати знаходження на вулиці найбільш уразливих груп, включаючи дітей та людей похилого віку.
  2. Слідкувати за станом здоров’я та звертати увагу на ознаки теплового удару, такі як блювання та непритомність.
  3. Звертати увагу на такі симптоми теплового виснаження: втома, запаморочення, головний біль, судоми в руках, ногах і животі, підвищене потовиділення, а також або бліду і липку шкіру, або висипання.

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