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ІспаніяТуризм

Тепер за резервування місць на пляжі туристів штрафуватимуть на популярному іспанському курорті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Тепер за резервування місць на пляжі туристів штрафуватимуть на популярному іспанському курорті

Радикальні заходи у вигляді штрафів за резервацію пляжних місць анонсували влада популярного іспанського курорту Бенідорм, повідомила британська газета Express.

Курортне містечко зіткнулося із запеклими суперечками про резервацію місць на пляжах, що викликало обурення у соціальних мережах. Жителі та й культурні відпочиваючі незадоволені тим, що пляжі переповнені загоряючими, які рано вранці займають найкращі місця прямо біля води та повертаються на узбережжя лише за кілька годин.

Згідно з заявою місцевої ради Бенідорма, стало звичайною практикою не лише біля басейну, а й на пляжах, коли відпочиваючі розкладають свої рушники, парасольки та шезлонги, щоб «зарезервувати» собі найкращі місця. Для деяких це стало вже своєрідним «ритуалом», і вони навіть використовують візки та візки для покупок, щоб відгородити собі ділянку на пляжній смузі і ніхто інший не міг претендувати на неї.

Місцева рада заявила, що проблема резервації місць є одразу на всіх пляжах курорту — скрізь ситуація загалом нагадує бажання зайняти «перший ряд».

Численні стурбовані туристи не раз висловлювали своє обурення з цього приводу, заявляючи, що подібне зводить їх з розуму. А член ради пляжів Моніка Гомес повідомила наступне про «війнах за лежаки»: «Ми серйозно сприймаємо цю проблему і вживаємо заходів для її вирішення».

Що вигадала влада?

Чиновники курорту оголосили перші шість метрів від води до піску забороненою зоною для лежаків та іншої пляжної атрибутики. Ця територія повинна бути завжди вільна для тих, хто купається і бажаючих вільно прогулюватися вздовж берегової лінії. Про суму штрафів поки що не повідомлялося.

Рада Бенідорма також наділила місцевих жителів правом голосу і дозволила їм прибирати зайняті в недозволених місцях рушники, лежаки, парасольки та інші речі. Втім, як уточнювалося, місцеві вже беруть ініціативу до своїх рук, часом очищуючи пляжну територію, якщо в зазначеному пляжному інвентарі місці ніхто не з’являється протягом кількох годин.

Однак не всі туристи погоджуються з рішенням влади. «Чому мені слід турбуватися? Дозвольте людям рано вставати і займати місця, де вони хочуть», — обурювалися вони.

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