Нап’ються і кричать до ранку: місцеві жителі Майорки впали у відчай через туристів

Місцеві жителі популярного іспанського курорту Магалуф на острові Майорка у розпачі через туристів, які заважають їм спати ночами. Люди знімають на відео галасливих відпочиваючих, які напиваються, співають та кричать на вулицях до самого ранку, повідомляє видання Express.

За словами мешканців Майорки, проблема з туристами стає «жахливою». У мережі з’являється все більше відео, знятих з балконів, де буйні туристи ходять нічними вулицями п’яні, співають пісні та кричать. Автор одного з таких записів, що мешкає на проспекті Avinguda de l’Olivera, сказала: «Вони ходять вулицею зграями. Це жахливо, і нам доводиться миритися з цим щодня. Звуки можуть тривати до ранку. Магалуф стає містом, яке ніколи не спить».

Місцева мешканка зазначає, що в непіковий курортний сезон іспанські студенти теж багато галасують ночами, однак у літні місяці порушники спокою – «безперечно, іноземці». Жартома вона додала: «Місцеві жителі думають, що ці групи туристів приїхали з шоу «Пригоди піратів»! На цій вулиці ніхто не спить».

Обурює місцевих мешканців і те, що співробітники поліції «ігнорують» ситуацію.

«Я бачила, як місцева поліція та Громадянська гвардія Іспанії нічого не роблять. Вони просто патрулюють», – повідомила жінка. Крім того, вона додала, що деякі туристи ходять голими, а інші викидають сміття на вулицю.

За даними статистики, іноземні відпочиваючі в середньому зупиняються у цьому регіоні на 7,2 дні. Вони становлять основну частку місцевого туристичного сектора.