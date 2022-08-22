На іспанському курорті через відсутність парковки водій припаркував машину в морі

Через відсутність паркування турист знайшов альтернативне “місце стоянки”, а саме – на пляжі.

Випадок зареєстрований у неділю на пляжі в прибережному місті Санта-Пола в регіоні Валенсія. Тоді місцева поліція використала свій обліковий запис у Facebook, де опублікувала фотографії правопорушення.

Ми розуміємо, що знайти місце для паркування в серпні трохи складно, але… коли ми відправили на місце патруль, то зрозуміли, про що йдеться, – написала поліція міста.

Зрештою водія оштрафували на 750 євро не за «парковку» на пляжі, а за використання човна в зоні, призначеній лише для купання.