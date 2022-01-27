На іспанських курортах починається «відпочинок суворого режиму»: сидіти по 2-є за столом, на пляж по запису

Про чергове посилення антиковідних правил заявило керівництво популярних серед туристів напрямків – Балеарських та Канарських островів. Причиною цього рішення стало нове зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, повідомили іспанські ЗМІ. Іншими словами, туристи, які планують відвідати острови, будуть піддані жорсткішим обмеженням, оскільки іспанська влада відчайдушно намагається приборкати поширення омікрон-штаму. У цих умовах відпочинок на іспанських курортах навряд можна назвати вільним і розслабленим, швидше за це «відпочинок суворого режиму».

З початку пандемії влада Іспанії запровадила обмеження у різних регіонах країни залежно від рівня зараження. Загалом у країні їх чотири. Балеарські острови, включаючи Майорку, Менорку, Ібіцу та Форментеру, знаходяться на третьому рівні, тоді як Канарські острови та Тенеріфе, Ла-Пальма та Гран-Канарія – на критичному четвертому.

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Згідно з правилами 3-го рівня, лише двоє людей можуть сидіти разом за одним столиком у ресторані, незалежно від того, належать вони до однієї сім’ї чи ні. «Дозволяється їсти лише сидячи. Максимум двоє людей у ​​групі з відстанню між групами 1.5 м. Час закриття: північ», – процитували наказ іспанські газети.

Місткість нічних клубів вирішено скоротити до мінімальних 25 відсотків, а місткість пляжів обмежити 50 відсотками, при цьому вхід буде невільним – бажаючим відвідати пляж, необхідно записатись на його відвідування. Ще однією жорсткою забороною стало так зване «правило шести» – у приміщенні або на відкритому повітрі можуть збиратися разом максимум шість людей, при цьому доступ до спа-салонів, саун та взагалі заборонено. Щоб потрапити в публічні місця, як і раніше, необхідно пред’явити сертифікат щеплення.

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Хоча Іспанія для українських туристів, як і раніше, закрита, проте, слід врахувати, що з 1 лютого влада країни на Піренеях скоротить термін дії щеплювальних сертифікатів протягом останніх 270 днів, тобто, 9 місяців. Будь-хто, хто отримав свою другу дозу понад дев’ять місяців тому, повинен був пройти ревакцинацію, щоб його пропустили через кордон. У той же час бустер повинен був бути наданий більш ніж за 14 днів до подорожі. Це може стати головним болем для європейських туристів з короткостроковими планами, яким необхідно ревакцинуватися до 31 січня, якщо вони планують відвідати Іспанію під час шкільних канікул.

Іспанський турсектор сильно постраждав від обмежень Covid в останні місяці, що спонукало тисячі туристів скасувати плани на відпустку напередодні Різдва.

Так, популярний курорт Бенідорм переживає найгірший початок нового року: близько 50% його готелів закриті через масове скорочення туристів. Але є певна надія для відпочиваючих, оскільки міністр транспорту Грант Шеппс підтвердив, що всі тести на Covid для вакцинованих мандрівників буде скасовано з 11 лютого.

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