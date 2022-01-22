В Іспанії заборонили куріння на пляжах

Влада Іспанії заборонила куріння на пляжах країни. Відповідний закон було ухвалено наприкінці грудня 2021 року.

Заборона куріння на пляжах була введена після того, як місцеві жителі подали відповідну петицію, яка набрала майже 300 000 голосів. Громадяни вимагали посилити заходи щодо боротьби із забрудненням пляжів.

Вони вважають, що сигаретні недопалки завдають великої шкоди навколишньому середовищу, оскільки містять пластиковий полімер, що не розкладається. Також ці відходи забруднюють ґрунт і шкодять морським мешканцям.

Порушникам нового закону загрожує штраф у розмірі 2000 євро.

Нагадаємо, раніше курити на пляжах заборонили у низці регіонів європейських країн, наприклад на острові Сардинія та в деяких районах півдня Франції.