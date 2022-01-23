Іспанія повідомила, що буде з туризмом у 2022 році

Цього літа все буде набагато краще – запевнили іспанський туризм місцеві туристичні чиновники. Прогнозні очікування – дві третини від турпотоку «доковідного» 2019 року, коли Іспанія, яка входить до топ-3 за відвідуваністю туристами, побила всі рекорди. Так що навіть є шанс, що Іспанія відкриється і для українських туристів, нехай і на певних умовах. Тим паче, що іспанські регіони вже почали згортати ковідні обмеження – читайте тут. Більше того, ВООЗ закликала зняти обмеження на туризм у всьому світі – про це читайте за цим посиланням.

«Очікування на 2022 рік добрі. Що у нас у всіх накопичилося, то це велике бажання подорожувати», — так, згідно з US News заявив міністр туризму Фернандо Вальдес у кулуарах туристичного конгресу FITUR у Мадриді.

Він нагадав, що Іспанія була другою за відвідуваністю країною у світі у 2019 році: тоді, згідно з офіційними даними, країну відвідали рекордні 80 мільйонів туристів. У 2021 році турпотік досяг лише третини цього числа в 2021 році, оскільки блокування та обмеження на поїздки, у тому числі з України, завадили значному відновленню. Проте ця цифра вже на 55% вища, ніж у 2020 році.

«Підвищення рівня вакцинації та менша кількість обмежень на поїздки дозволили прискорити міжнародні поїздки до Іспанії в останньому кварталі 2021 року до 64% ​​від допандемічного рівня, хоча швидке поширення варіанта Omicron знову загальмувало відновлення», – додав міністр.

Прогноз його при цьому оптимістичний: «Цього літа буде набагато краще», – заявив міністр. За його словами, першою віхою можна вважати великодній тиждень. “Вона дасть нам уявлення про те, якою буде решта року”, – сказав Вальдес.

Зазначимо, цього року католицький Великдень припаде на 17 квітня. Міністр також зазначив, що великі іспанські готельні мережі, такі як Melia, зауважили, що кількість бронювань зростає. В основному це туристи з європейських країн, таких як Велика Британія, Німеччина, Голландія та Франція.