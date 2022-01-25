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Вчені встановили, що кава пригнічує виникнення певного типу раку у жінок

Гліб Парфененко
Вчені встановили, що кава пригнічує виникнення певного типу раку у жінок

Більше споживання кави пов’язане з нижчим ризиком розвитку раку, який починається в тілі матки – рак ендометрію. Причому кава з кофеїном може забезпечити кращий захист, ніж кава без кофеїну. Це показало дослідження китайських учених, опубліковане Journal of Obstetrics and Gynecology Research.

Аналіз включав 24 дослідження споживання кави, у яких було виявлено 9.833 нових випадків раку ендометрію у 699.234 жінок. У жінок із найвищою категорією споживання кави відносний ризик розвитку раку ендометрію був на 29% нижчим, ніж у жінок із найнижчою категорією. Автори аналізу виділили кілька механізмів, пов’язаних із потенційними протираковими ефектами кави.

«Щоб дізнатися більше про переваги вживання кави, пов’язані з ризиком раку ендометрію, необхідні додаткові дослідження з великим розміром вибірки», – уточнили вони.

Рак тіла матки, інакше – рак ендометрію – це злоякісна пухлина слизової оболонки (ендометрія), що зсередини вистилає тіло матки (з боку порожнини матки). Найчастіше рак тіла матки виникає у жінок у постменопаузі (в постклімактеричному періоді), проте останнім часом є тенденція до його «омолодження».

Раніше DIP писав, що «Нове дослідження: вино та шампанське захищають від COVID-19».

* Цей контент, включаючи поради, містить лише загальну інформацію. Це жодною мірою не замінює кваліфікованого медичного висновку. Завжди консультуйтеся з фахівцем або лікарем для отримання додаткової інформації. Бажаємо міцного здоров’я, ваш DIP.

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